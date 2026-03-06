聯友金屬2025年EPS 5.45元 創高

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）昨（5）日公布2025年財報，稅後純益2.41億元，年增311%，每股純益5.45元。全年稅後純益正式突破2億元大關，並創下歷年新高紀錄。

聯友金屬董事會擬配發現金股利0.5元，以及股票股利2元，公司將持續採行股票股利及現金股息的雙配發政策，以優化資本結構，並維持穩定配息政策。

聯友金屬指出，2025年全年合併營收、獲利表現亮眼的主要原因在於，占營收比重約八成的鎢酸鈉平均出貨價年增率超過57%，以及下半年起高值化鈷產品的出貨量穩健提升，推升全年毛利率達31%，較前一年度大增19個百分點。

聯友金屬於2024年投入鈷製品高值化產線建置，高值化鈷金屬產品（硫酸鈷），已於2025年4月正式量產。鈷粉預計於2026第2季出貨，由於該產線產出之高值化鈷金屬產品主要應用於高階合金、精密工具、航太零組件與高性能電池材料，屬於技術門檻高、附加價值高的金屬粉末產品，預估隨複合式鈷金屬產品的多樣化及量產規模提升，將可望進一步挹注整體營收獲利貢獻。

根據國際市場報價及研究分析顯示，2025年國際鎢、鈷金屬供需逐步吃緊，主要由於上游庫存偏低、地緣政策收緊與能源轉型需求推升，加上中國及剛果分別對鎢、鈷等關鍵金屬實施更嚴格出口管制，持續推動漲價趨勢。

在鎢金屬方面，鎢礦端的庫存2025年下半年已降至臨界水位，上游報價維持在高檔，持續推升國際報價。而在鈷金屬方面，在剛果政府緊縮出口管制，而新能源車與儲能需求仍維持增長的雙重壓力下，市場對鈷金屬供需再度緊縮的預期升溫。以目前市況來看，鎢與鈷兩大金屬在能源轉型與國防工業需求支撐下，2026年供需緊張狀態仍難紓解。