聽新聞
0:00 / 0:00

聯友金屬2025年EPS 5.45元 創高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）昨（5）日公布2025年財報，稅後純益2.41億元，年增311%，每股純益5.45元。全年稅後純益正式突破2億元大關，並創下歷年新高紀錄。

聯友金屬董事會擬配發現金股利0.5元，以及股票股利2元，公司將持續採行股票股利及現金股息的雙配發政策，以優化資本結構，並維持穩定配息政策。

聯友金屬指出，2025年全年合併營收、獲利表現亮眼的主要原因在於，占營收比重約八成的鎢酸鈉平均出貨價年增率超過57%，以及下半年起高值化鈷產品的出貨量穩健提升，推升全年毛利率達31%，較前一年度大增19個百分點。

聯友金屬於2024年投入鈷製品高值化產線建置，高值化鈷金屬產品（硫酸鈷），已於2025年4月正式量產。鈷粉預計於2026第2季出貨，由於該產線產出之高值化鈷金屬產品主要應用於高階合金、精密工具、航太零組件與高性能電池材料，屬於技術門檻高、附加價值高的金屬粉末產品，預估隨複合式鈷金屬產品的多樣化及量產規模提升，將可望進一步挹注整體營收獲利貢獻。

根據國際市場報價及研究分析顯示，2025年國際鎢、鈷金屬供需逐步吃緊，主要由於上游庫存偏低、地緣政策收緊與能源轉型需求推升，加上中國及剛果分別對鎢、鈷等關鍵金屬實施更嚴格出口管制，持續推動漲價趨勢。

在鎢金屬方面，鎢礦端的庫存2025年下半年已降至臨界水位，上游報價維持在高檔，持續推升國際報價。而在鈷金屬方面，在剛果政府緊縮出口管制，而新能源車與儲能需求仍維持增長的雙重壓力下，市場對鈷金屬供需再度緊縮的預期升溫。以目前市況來看，鎢與鈷兩大金屬在能源轉型與國防工業需求支撐下，2026年供需緊張狀態仍難紓解。

現金股利

延伸閱讀

智伸科財報／去年全年EPS 6.04元 擬配發現金股利4.2元

合機財報／線纜超旺！2025年全年EPS 4.21元創新高 擬配息1.7元

正德財報／2025年全年EPS 2.01元 擬配發現金0.5元

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

相關新聞

長榮海運停收中東貨物 亞歐航路險阻重重

長榮海運昨（5）日發通知給客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

王品配息16.11元 寫新高

王品董事會昨（5）日通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；稅後純益13.3億元，年增3.1%，每股純益16.02元，創歷史次高，且連續三年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

來億2025年EPS 13.02元

製鞋股王來億-KY（6890）昨（5）日公布2025年合併財報，去年合併稅後純益32.47億元、年減14.9%，每股純益13.02元；董事會通過每股擬配發9元現金股利，包括盈餘分配7元、資本公積發放2元，以昨日收盤價181元計算，現金殖利率達4.97%。

儒鴻2025年EPS 20.1元 配息15元

儒鴻（1476）昨（5）日董事會通過2025年財報，全年稅後純益55.1億元，年減16.9%，每股純益20.1元，連續兩年賺兩個股本，創史上第三高。

統一2025年EPS 3.45元

統一（1216）昨（5）日公布2025年財報，全年營收為6,728.6億元，年增2.3%，稅後純益196.2億元，年減5%，每股純益（EPS）3.45元，較去年減少0.19元，主要受咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素。

聯友金屬2025年EPS 5.45元 創高

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）昨（5）日公布2025年財報，稅後純益2.41億元，年增311%，每股純益5.45元。全年稅後純益正式突破2億元大關，並創下歷年新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。