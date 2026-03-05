快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

華新營收／2月118億元、年減23.1% 前二月253億元、年減14.23%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華新（1605）5日公告，2月營收118.67億元，年減23.1%；累計今年前二月營收253.35億元，年減14.23%。

針對第1季，華新表示，不銹鋼事業方面，受惠於金屬原料價格急漲與大陸出口管制，預期台灣不銹鋼市場將有出現明顯復甦；大陸反內捲政策限制鋼鐵產能，在鎳價上漲情形下，客戶端出現庫存回補需求，惟整體製造業動能不足，終端用料需求尚待觀察。

歐盟自2026年實施碳稅(CBAM)並提出新鋼鐵貿易保護政策(safeguard)，相關效益自年初逐步顯現，預期自年中起將更為顯著；在全球化轉區域化趨勢下，華新在歐洲及亞洲之區域布局具備優勢。

資源事業方面，印尼鎳礦政策限縮鎳生鐵產量，帶動鎳價與鎳生鐵價格上漲；惟在印尼政策變動之情況下，預期未來鎳價波動將更加劇烈。

電線電纜事業方面，受惠強韌電網計畫，線纜出貨量穩定成長；房市降溫使住宅用線需求趨緩，但AI相關產業需求增長，推升建廠工程用線需求；惟受春節假期影響，預期第1季出貨量略低於第4季。

