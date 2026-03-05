快訊

儒鴻去年每股賺20.1元 擬配息15元

中央社／ 台北5日電
儒鴻董事長王樹文。本報系資料庫
儒鴻董事長王樹文。本報系資料庫

紡織股王儒鴻今天公布2025年財報，面對關稅與匯率雙重利空夾擊，儒鴻去年營收新台幣379.89億元，年增3.15%，歸屬母公司淨利55.14億元，年減16.9%，每股稅後純益20.1元，為歷史第3高。

儒鴻今天董事會決議每股擬配發現金股息15元，股息配發率74.6%，較先前配息率約7成左右調升，儒鴻表示，主要是回應股東期待。對照今天收盤股價395元，現金殖利率3.79%。

隨著美國對等關稅影響淡化，儒鴻營運逐漸回歸正軌，去年第4季毛利率30.19%，重新站回3成以上。

儒鴻今天也公布2月營收24.39億元，年減7.36%，主要受春節連假工作天數較少影響；前2月營收60.21億元，年增0.97%。

展望2026年，儒鴻財務長暨發言人林芬如表示，今年上半年客戶下單動能相當強勁，產能滿載，目前接單能見度達6個月，上半年除2月因農曆春節長假工作天數較短，營收可能受影響，其他月份都很強勁。

至於美國最高法院2月底裁定對等關稅違法，美國總統川普隨後援引貿易法第122條款，對全球加徵10%關稅，之後擬加到15%。林芬如表示，儒鴻主要生產基地在越南和印尼，原本稅率分別為20%、19%，現在不管是10%或15%，都比原本的稅率低，對客戶或儒鴻而言是好事。

至於美伊開戰，林芬如表示，預料運費會因此提高，但這部分主要由客戶負擔；儒鴻可能受影響在於原物料價格，目前仍在觀察中。

美國 營收 儒鴻

