台中銀財報／2025年全年EPS 1.53元、獲利創新高 每股擬配發1.06元

台中銀（2812）5日董事會決議通過2025年度盈餘分派案，每股擬配發0.39元現金股利及0.67元股票股利，每股總股利合計1.06元，相比上一年度配發每股股利1.12元（現金股利0.39元+股票股利0.73元），今年擬配發現金股利持平、股票股利則是減少。以台中銀5日收盤價20.25元計算，現金股息殖利率約1.9%。

台中銀5日董事會也通過2025年合併財務報告，累計2025年全年稅後純益90.57億元，獲利再創歷史新高，每股稅後純益（EPS）1.53元。不過，5日董事會通過2025年盈餘分派每股擬配發1.06元股利，總股利並未創新高，配發率為69.2%。另外，台中銀也公布，今年股東常會預計將於5月27日召開。