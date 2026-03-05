快訊

證交所前進美國引資招商 拓亞洲資產管理中心及亞洲創新籌資平台目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓亞洲資產管理中心與亞洲創新籌資平台雙目標。證交所引資團隊深入全球金融中心紐約，拜會國際機構投資人、與國際資產管理機構的跨境商品合作，戮力推展臺灣資本市場規模；上市服務團前往科技重鎮矽谷，親自造訪當地創新生態圈，積極宣傳台灣籌資環境，期盼吸引具潛力的國際創新企業來台掛牌，全面提升台灣在亞洲金融版圖的影響力。

台灣資本市場展現強勁成長動能，台股大盤指數在2月底站上35,000點新高，總市值突破3.7兆美元，躍升為全球第七大股票市場，市場規模與流動性持續提升。外資持股比重提升至47%以上，美國為最主要外資來源國之一，顯示國際資金對臺灣資本市場之高度重視與長期信心。

回顧2025年證交所亮點業務，為配合政府推動亞洲資產管理中心（AAMC）政策，已成立專責推動辦公室，積極對接國際資產管理機構與市場參與者；推動亞洲創新籌資平臺，致力推動具成長潛力的創新企業及國際企業來台掛牌；同時持續擴充ETF與多元資產商品布局，推出主動式與被動式多資產ETF，整體ETF資產規模創下歷史新高，穩居亞太地區領先的市場地位。

面對全球交易所競逐國際資本與商品創新趨勢，證交所持續以「打國際盃」為核心戰略。這次再訪美國，將拜會紐約證券交易所（NYSE）及那斯達克交易所（NASDAQ），就市場制度、創新商品設計與跨境合作模式進行深入交流；對接當地重要機構投資人展開深度對話，強化國際法人對臺股的投資信心；並安排與指數公司、資產管理公司會談，探討指數授權、跨境商品發展等合作機會，期能推動台美市場間更多雙向商品布局與資金互通。

為吸引更多優質且具創新性的國際企業來台上市，證交所繼2025年9月後再次前往美國招商，將於3月14日參與國發會SIT矽谷辦公室主辦德「2026 Taiwan Demo Day 春季場」，並拜訪多家當地創投業者、上市公司轉投資與新創企業，產業涵蓋高效能運算（HPC）、半導體與AI機器人等，除響應政府「AI新十大建設政策」，並配合推動「亞洲創新籌資平臺」，打造台灣成為亞洲的那斯達克，期能透過積極接觸，使其了解台灣資本市場優勢以提升來台上市意願。

林修銘表示，「台灣高度重視與美國市場及國際資產管理機構的合作關係。今年再度率團赴美，除深化既有交流成果外，更將持續積極推動企業來台上市與跨境商品實質合作，讓台灣市場與國際資本市場連結更緊密，為邁向亞洲資產管理中心奠定更堅實基礎」。

