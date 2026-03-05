聯友財報／去年全年EPS 5.45元、年增2.89倍 淨賺2.41億元年增逾三倍

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）5日公布2025年財報，稅後純益2.41億元，年增311%，每股純益5.45元。董事會擬配發現金股利0.5元，以及股票股利2元，公司將持續採行股票股利及現金股息的雙配發政策，以優化資本結構，並維持穩定配息政策。

該公司指出，2025年全年合併營收獲利表現亮眼的主要原因在於，占營收比重約八成的鎢酸鈉平均出貨價年增率超過57%，以及下半年起高值化鈷產品的出貨量穩健提升，推升全年毛利率達31%，較前一年度大增19個百分點，帶動2025年稅後淨利正式突破兩億元大關，並創下歷年新高紀錄。

而公司於2024年投入鈷製品高值化產線建置，高值化鈷金屬產品(硫酸鈷)，已於2025年4月正式量產。鈷粉預計於2026第2季出貨，由於該產線產出之高值化鈷金屬產品主要應用於高階合金、精密工具、航太零組件與高性能電池材料，屬於技術門檻高、附加價值高的金屬粉末產品，預估隨複合式鈷金屬產品的多樣化及量產規模提升，將可望進一步挹注整體營收獲利貢獻。

根據國際市場報價及研究分析顯示，2025年國際鎢、鈷金屬供需逐步吃緊，主要由於上游庫存偏低、地緣政策收緊與能源轉型需求推升，加上中國大陸及剛果分別對鎢、鈷等關鍵金屬實施更嚴格出口管制，持續推動漲價趨勢。

在鎢金屬方面，鎢礦端的庫存2025年下半年已降至臨界水位，上游報價維持在高檔，持續推升國際報價。而在鈷金屬方面，在剛果政府緊縮出口管制，而新能源車與儲能需求仍維持增長的雙重壓力下，市場對鈷金屬供需再度緊縮的預期升溫。以目前市況來看，鎢與鈷兩大金屬在能源轉型與國防工業需求支撐下，2026年供需緊張狀態仍難紓解。

聯友金屬對2026年展望持樂觀審慎態度，主要由於鎢、鈷金屬產品在電動車、航太、軍工、半導體與高端製造領域的需求將持續成長。全球供應鏈重組與責任礦產要求提高，使具備回收技術與合規供應能力的企業更具競爭優勢。

因應全球客戶需求成長，公司已啟動中長期產能擴張計畫，將於屏東科技產業園區建置新廠，規劃於 2027 年第4季正式投產更高值化的金屬鎢粉及碳化鎢等產品。

為支應公司的研發及資本支出，董事會5日通過可轉換公司債及現金增資之籌資案，公司將持續深化高值化產品的技術研發、提升量產規模，並強化與國際大廠的合作關係，掌握全球戰略金屬市場的長期成長契機。