智伸科財報／去年全年EPS 6.04元 擬配發現金股利4.2元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

智伸科（4551）5日公布2025年第4季營運成果。合併營收為20.48億元，季增5.56％、年增3.22％，受惠半導體、UQD產品出貨表現持續成長，加上業外匯兌利益6,700萬元，稅後淨利為2.77億元，稅後每股盈餘(EPS) 2.40元，季增分別達2.24％、2.13％。2025年全年合併營收為78.23億元，年增1.71％，稅後淨利為6.96億元，稅後每股盈餘(EPS) 6.04元。

智伸科指出，2025年第4季主要受惠各事業體的穩健發展，依照各業務別來看，汽車、半導體與其他、電子、醫療、運動營收占比分別為56.14％、13.97％、13.35％、10.13％、6.41％，其中，UQD產品隨著AI伺服器基礎建設的需求，帶動半導體與其他業務第4季銷售表現季增1.59％、年增218.68％水準，此外，隨著公司仍積極優化產品組合、控管營運成本及費用，挹注2025年第4季毛利率、營業利益率分別為23.25％、11.86％，皆較第3季提升，稅後歸屬於母公司淨利率13.53％，維持雙位數水準。

智伸科考量公司資本公積充沛且財務體質健全，董事會通過2025年擬配發每股4.20元現金股利，配發率達69.54％，以3月5日的收盤價123.50元計算，現金殖利率約為3.40％。

在全球AI運算需求持續爆發下，根據集邦科技最新研究指出，2026年全球八大雲端服務供應商（CSP）資本支出總額將突破7,100億美元，年增幅高達61%，顯示AI伺服器與相關基礎建設正進入新一波高速成長循環。隨著Google、Amazon、Meta及Microsoft等國際雲端巨頭積極擴建AI資料中心，同步推進GPU與自研ASIC雙軌架構，台灣AI伺服器供應鏈全面受惠，帶動智伸科之關鍵零組件與精密金屬加工的需求同步升溫，訂單成長動能無虞。

智伸科表示，面對AI基礎建設長期資本支出浪潮，將憑藉過去累積的精密金屬加工零組件的核心競爭力，以及與與多家國際散熱產業客戶建立穩定合作關係，隨著CSP大廠持續擴大AI伺服器採購規模，包括NVIDIA、Advanced Micro Devices（AMD）平台方案，以及自研ASIC晶片基礎建設加速導入，將有助於帶動高功率、高密度運算等的散熱系統對於旗下UQD關鍵零組件的需求顯著提升。智伸科將持續深化在AI伺服器、半導體設備與高階運算相關應用的布局，掌握全球雲端資本支出擴張所帶來的結構性成長機會。

智伸科 現金股利

證交所前進美國引資招商 拓亞洲資產管理中心及亞洲創新籌資平台目標

為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓亞洲資產管理中心與亞洲創新籌資平台雙目標。證交所引資團隊深入全球金融中心紐約，拜會國際機構投資人、與國際資產管理機構的跨境商品合作，戮力推展臺灣資本市場規模；上市服務團前往科技重鎮矽谷，親自造訪當地創新生態圈，積極宣傳台灣籌資環境，期盼吸引具潛力的國際創新企業來台掛牌，全面提升台灣在亞洲金融版圖的影響力。

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品（2727）集團5日召開董事會通過全年財報，2025單第4季突破60億元，EPS 4.01元，同期新高，全年稅後純益13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，股利超額配16.11元，配發率100.56%，史上最高。

合機財報／線纜超旺！2025年全年EPS 4.21元創新高 擬配息1.7元

合機（1618）5日發布財報，2025年稅後純益8.1億元，年增13.3%，每股稅後純益（EPS）4.21元，獲利創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬盈餘分配之現金股利每股1.5元，資本公積發放之現金每股0.2元，合計共1.7元，以5日收盤價43.3計算，現金殖利率約3.9％。

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

王品（2727）5日召開董事會，通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；歸屬母公司稅後淨利13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，連續3年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

海悅營收／2月7.75億元、年增2.4倍 處分北市大安區學府路案挹注

海悅國際（2348）5日公告2026年2月合併營收7.75億元，較去年同期大增約2.4倍；海悅指出，2月有來自去年9月公告處分台北市大安區學府路案轉讓予耕玉建設入帳，雖然該案移轉無處分利益，但交易款挹注營運6.81億元，因此推升2月營收走高。

