統一財報／去年全年EPS 3.45元 受原料成本飆漲及整頓電商影響

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一（1216）5日公布2025年財報，全年營收為6,728.6億元，年增2.3%，稅後純益196.2億元，年減5%，每股純益（EPS）3.45元，較去年減少0.19元，主要受咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素。

此外，董事會同時擬分派現金股利3元，配息率達86.9%。若以5日收盤價71.2元概算，現金殖利率為4.2％。

統一企業稱霸國內的實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲到電商等涉獵領域極為廣泛，各業務分頭進擊，推升集團營運。

統一集團旗下統一超（2912）去年全年營收3,507.3億元，年增3.7%，稅後純益112.1億元，年減2.7%，每股稅後純益10.78元。

去年獲利雖僅達歷史第三高水位，然統一超說明，第一高獲利年度為2017年含出售上海星巴克的利得；2024年一次性處分山東超市利益、所得稅迴轉利益，致基期較高，若還原前述影響，去年獲利較前一年持續成長。

展望今年，統一超表示，7-ELEVEN持續以創新、精業、整合三大戰術，積極展店、主題策展、開發夯品、創新服務、優化數位體驗、深耕會員生態圈，透過線上線下虛實串連的多元服務管道，期待再創營運佳績。

統一實（9907）去年全年營收為456.3億元，年增1.7%，稅後純益為21.5億元，年增40.5%，EPS為1.36元，主要受惠鐵產品銷售明顯高於同期，致獲利提升。

統一旗下統一中控日前公告2025年財報，去年全年營收達人民幣317.1億元，年增4.6%，稅後純益達人民幣20.5億元，年增10.9%，每股純益達人民幣47.47分，毛利率由去年同期之32.5%上升0.7％至33.2%，去年營收、獲利皆創歷史新高。

統一中控表示，獲利增長主要受惠食品、飲品及策略聯盟業績同步增長，加上部分原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益保持穩定成長。

台灣神隆（1789）稅後純益為1.37億元，年減59.6%，主要受到營收衰退、產能下滑，致毛利額同步減少因素。

統一超 統一企業 現金股利

相關新聞

證交所前進美國引資招商 拓亞洲資產管理中心及亞洲創新籌資平台目標

為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓亞洲資產管理中心與亞洲創新籌資平台雙目標。證交所引資團隊深入全球金融中心紐約，拜會國際機構投資人、與國際資產管理機構的跨境商品合作，戮力推展臺灣資本市場規模；上市服務團前往科技重鎮矽谷，親自造訪當地創新生態圈，積極宣傳台灣籌資環境，期盼吸引具潛力的國際創新企業來台掛牌，全面提升台灣在亞洲金融版圖的影響力。

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品（2727）集團5日召開董事會通過全年財報，2025單第4季突破60億元，EPS 4.01元，同期新高，全年稅後純益13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，股利超額配16.11元，配發率100.56%，史上最高。

合機財報／線纜超旺！2025年全年EPS 4.21元創新高 擬配息1.7元

合機（1618）5日發布財報，2025年稅後純益8.1億元，年增13.3%，每股稅後純益（EPS）4.21元，獲利創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬盈餘分配之現金股利每股1.5元，資本公積發放之現金每股0.2元，合計共1.7元，以5日收盤價43.3計算，現金殖利率約3.9％。

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

王品（2727）5日召開董事會，通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；歸屬母公司稅後淨利13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，連續3年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

海悅營收／2月7.75億元、年增2.4倍 處分北市大安區學府路案挹注

海悅國際（2348）5日公告2026年2月合併營收7.75億元，較去年同期大增約2.4倍；海悅指出，2月有來自去年9月公告處分台北市大安區學府路案轉讓予耕玉建設入帳，雖然該案移轉無處分利益，但交易款挹注營運6.81億元，因此推升2月營收走高。

