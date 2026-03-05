台塑化擬配息每股1.2元 配發率115%

台塑化股利政策出爐，去年歸屬母公司淨利新台幣98.75億元，年增65.4%，每股純益1.04元。今天董事會通過每股擬超額配發現金股息1.2元，股息配發率達115%。

對照台塑化今天收盤股價56.4元，現金殖利率2.12%。

備受矚目的台塑四寶股利政策，今天由台塑化打頭陣，台塑、台化、南亞分別預計6日、10日和11日召開董事會，討論股利政策。

受中國石化新增產能大量開出，市場供過於求，台塑四寶去年自結合計虧損約10.93億元，罕見吞虧。不過包括台塑、台化、台塑化去年底趁著記憶體產業進入超級循環，連續出脫手中的南亞科持股，藉此增加未分配盈餘。

台塑化今天董事會也決議發行無擔保公司債，發行總額不超過100億元，得視市場狀況發行不同年期債券，並得分次按面額發行，希望藉此募集長期資金償還借款、充實營運資金。