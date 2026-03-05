合機財報／線纜超旺！2025年全年EPS 4.21元創新高 擬配息1.7元

合機（1618）5日發布財報，2025年稅後純益8.1億元，年增13.3%，每股稅後純益（EPS）4.21元，獲利創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬盈餘分配之現金股利每股1.5元，資本公積發放之現金每股0.2元，合計共1.7元，以5日收盤價43.3計算，現金殖利率約3.9％。

合機表示，持續受惠台電強韌電網計畫、基礎建設、AI科技發展等，推升線纜需求，目前在手訂單維持百億元高檔。

此外，合機也是上市櫃線纜中，唯四家可做345kv超特高壓電力電纜，合機表示，在手訂單包括345kv、161kv等線纜，對未來營運審慎樂觀，市場需求依然維持良好狀態。

法人認為，345KV超高壓電纜及附屬安裝標案今年進入高峰期，伴隨銅價大漲、國內外AI算力中心需求啟動，對線纜業帶來強勁的需求，而可做345KV線纜的業者受惠幅度更高。

合機表示，目前公司主要產品為交連PE電纜-6KV~35KV電力電纜，69KV以上超高壓電力電纜及接續，PVC絕緣電線-1KV以下PVC絕緣及被覆電纜、IV線、控制電纜等，鋁線包括耐熱鋼心鋁線、耐熱鋁包鋼心鋁線、鋁紮線及鋁紮帶以及通訊電纜的光纜、通信銅纜及網路線等。

合機指出，目前公司在手訂單皆以國內為主，不過中長期著眼於拓展國際市場，進而提升外銷營收占比，目前以歐美為主要的銷售市場，產品為CPR認證網路線、UL認證網路線等，另外，日本、中東及中國大陸亦有布局，其中日本地區開發已有所斬獲。