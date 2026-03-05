快訊

藥華藥營收／2月16億元、年增逾五成 創單月次高紀錄

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）5日公告2月合併營收16億元，年增56.65%，再度創下單月歷史次高紀錄。儘管2月是最短月份，營收仍然較1月成長，核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售動能穩健，成長趨勢明確。

藥華藥表示，Ropeg用於真性紅血球增多症（PV）適應症方面已獲近50國核准上市，全球商業布局持續深化。日本市場方面，高劑量給藥方案已獲核准納入仿單，有助縮短達到目標劑量時間並加速治療反應，在維持良好耐受性的同時提升治療效率。日本正式核准這項快速劑量爬升的使用方法，預期將成為日本市場成長的重要推力，並將使全球病患能夠一致受惠，也預期會進一步帶動病患使用人數的增加，對公司未來發展具有重要意義。

今年在新適應症拓展，預期將有具體成果，期待陸續取得臺灣、日本、中國大陸、美國及韓國的原發性血小板過多症（ET）藥證。取得藥證前，美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）已將Ropeg納入ET診療指南，預計有助於促進保險公司優先將Ropeg納入給付、加快審核承保決定，讓更多患者及早受惠。美國FDA已通知完成審查之目標日期為美國時間2026年8月30日，並自2026年2月23日起至參與臨床試驗之醫院，進行全球第三期臨床試驗SURPASS-ET及單臂試驗EXCEED-ET之GCP實地查核，審查程序順利進行中。

此外，有關Ropeg筆型注射劑的補充性生物製劑查驗登記申請（sBLA），公司已迅速完成將筆型注射劑裝置數據的相關資料報告送件美國FDA。美國FDA 已確認收件，將以最快速度進行審核，公司預計下半年上市。筆型注射劑將提升病人施打便利性與治療順從性，有助於提高新病人啟動治療意願並擴大長期用藥族群。

除骨髓增生性腫瘤（MPN）核心適應症外，公司亦與全球頂尖醫療機構合作推動研究者發起臨床試驗（IIT），積極拓展Ropeg於皮膚T細胞淋巴瘤（CTCL）、慢性骨髓性白血病（CML）及急性骨髓性白血病（AML）等新適應症之潛力，持續擴大產品臨床價值與長期成長版圖。NCCN於2026年2月13日更新皮膚淋巴瘤之診療指南，建議Ropeg可作為無法取得Pegasys時之替代用藥，進一步反映Ropeg臨床價值，強化其在MPN治療領域的重要地位。

營收 藥華藥 生物製劑 日本 FDA

相關新聞

證交所前進美國引資招商 拓亞洲資產管理中心及亞洲創新籌資平台目標

為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓亞洲資產管理中心與亞洲創新籌資平台雙目標。證交所引資團隊深入全球金融中心紐約，拜會國際機構投資人、與國際資產管理機構的跨境商品合作，戮力推展臺灣資本市場規模；上市服務團前往科技重鎮矽谷，親自造訪當地創新生態圈，積極宣傳台灣籌資環境，期盼吸引具潛力的國際創新企業來台掛牌，全面提升台灣在亞洲金融版圖的影響力。

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品（2727）集團5日召開董事會通過全年財報，2025單第4季突破60億元，EPS 4.01元，同期新高，全年稅後純益13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，股利超額配16.11元，配發率100.56%，史上最高。

合機財報／線纜超旺！2025年全年EPS 4.21元創新高 擬配息1.7元

合機（1618）5日發布財報，2025年稅後純益8.1億元，年增13.3%，每股稅後純益（EPS）4.21元，獲利創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬盈餘分配之現金股利每股1.5元，資本公積發放之現金每股0.2元，合計共1.7元，以5日收盤價43.3計算，現金殖利率約3.9％。

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

王品（2727）5日召開董事會，通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；歸屬母公司稅後淨利13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，連續3年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

海悅營收／2月7.75億元、年增2.4倍 處分北市大安區學府路案挹注

海悅國際（2348）5日公告2026年2月合併營收7.75億元，較去年同期大增約2.4倍；海悅指出，2月有來自去年9月公告處分台北市大安區學府路案轉讓予耕玉建設入帳，雖然該案移轉無處分利益，但交易款挹注營運6.81億元，因此推升2月營收走高。

