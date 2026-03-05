快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

億豐去年每股賺22.53元 擬配息16元創高

中央社／ 台北5日電

窗簾大廠億豐今天公布2025年財報，去年營收新台幣299.68億元，年增1.46%，續創歷史新高，歸屬母公司淨利66.01億元，年減4.3%，每股稅後純益22.53元，為歷史次高。

億豐今天董事會也通過盈餘分派案，每股擬派發現金股息16元，較2024年增加1.5元，創歷年配息新高，股利配發率71%。對照今天收盤股價368元，現金殖利率4.34%。

回顧2025年，億豐表示，雖然面對美國關稅上升與需求不確定挑戰，但透過提前跨國布局、擴增墨西哥零關稅窗簾產能與即時調價，推升營收創高。另搭配製程改善與跨國最佳化調度，穩控成本效率，去年窗簾本業獲利年增6.6%，可惜受美元匯率劇烈波動影響，業外表現承壓，獲利較2024年小幅下滑。

展望2026年，億豐指出，美國風雪對1、2月帶來短期需求干擾，另外關稅政策與地緣風險也帶來不確定性；不過透過北美客製化窗簾價格上調、新電動窗簾導入，將逐步顯現效益。

在非美國市場方面，億豐第1季將在日本名古屋開設門市，加上澳洲、加拿大商機擴大，也將強化今年營運動能。

而在生產端，億豐指出，墨西哥產能擴張與北越新廠投產，預計今年下半年收效；固定尺寸新產能也將積極推進規劃。成本方面，美國10%新關稅政策下，部分客製窗簾稅負可望緩解，惟仍須關注其他關稅法規可能增添新的不確定性，將持續審慎觀察與彈性調度，推進長期營運成長。

加拿大 墨西哥 億豐

延伸閱讀

王品財報／去年全年 EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群 IPO

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

氣立財報／去年轉盈 每股純益0.19元 擬超額配發0.5元股息

相關新聞

證交所前進美國引資招商 拓亞洲資產管理中心及亞洲創新籌資平台目標

為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓亞洲資產管理中心與亞洲創新籌資平台雙目標。證交所引資團隊深入全球金融中心紐約，拜會國際機構投資人、與國際資產管理機構的跨境商品合作，戮力推展臺灣資本市場規模；上市服務團前往科技重鎮矽谷，親自造訪當地創新生態圈，積極宣傳台灣籌資環境，期盼吸引具潛力的國際創新企業來台掛牌，全面提升台灣在亞洲金融版圖的影響力。

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品（2727）集團5日召開董事會通過全年財報，2025單第4季突破60億元，EPS 4.01元，同期新高，全年稅後純益13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，股利超額配16.11元，配發率100.56%，史上最高。

合機財報／線纜超旺！2025年全年EPS 4.21元創新高 擬配息1.7元

合機（1618）5日發布財報，2025年稅後純益8.1億元，年增13.3%，每股稅後純益（EPS）4.21元，獲利創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬盈餘分配之現金股利每股1.5元，資本公積發放之現金每股0.2元，合計共1.7元，以5日收盤價43.3計算，現金殖利率約3.9％。

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

王品（2727）5日召開董事會，通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；歸屬母公司稅後淨利13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，連續3年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

海悅營收／2月7.75億元、年增2.4倍 處分北市大安區學府路案挹注

海悅國際（2348）5日公告2026年2月合併營收7.75億元，較去年同期大增約2.4倍；海悅指出，2月有來自去年9月公告處分台北市大安區學府路案轉讓予耕玉建設入帳，雖然該案移轉無處分利益，但交易款挹注營運6.81億元，因此推升2月營收走高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。