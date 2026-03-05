億豐去年每股賺22.53元 擬配息16元創高

窗簾大廠億豐今天公布2025年財報，去年營收新台幣299.68億元，年增1.46%，續創歷史新高，歸屬母公司淨利66.01億元，年減4.3%，每股稅後純益22.53元，為歷史次高。

億豐今天董事會也通過盈餘分派案，每股擬派發現金股息16元，較2024年增加1.5元，創歷年配息新高，股利配發率71%。對照今天收盤股價368元，現金殖利率4.34%。

回顧2025年，億豐表示，雖然面對美國關稅上升與需求不確定挑戰，但透過提前跨國布局、擴增墨西哥零關稅窗簾產能與即時調價，推升營收創高。另搭配製程改善與跨國最佳化調度，穩控成本效率，去年窗簾本業獲利年增6.6%，可惜受美元匯率劇烈波動影響，業外表現承壓，獲利較2024年小幅下滑。

展望2026年，億豐指出，美國風雪對1、2月帶來短期需求干擾，另外關稅政策與地緣風險也帶來不確定性；不過透過北美客製化窗簾價格上調、新電動窗簾導入，將逐步顯現效益。

在非美國市場方面，億豐第1季將在日本名古屋開設門市，加上澳洲、加拿大商機擴大，也將強化今年營運動能。

而在生產端，億豐指出，墨西哥產能擴張與北越新廠投產，預計今年下半年收效；固定尺寸新產能也將積極推進規劃。成本方面，美國10%新關稅政策下，部分客製窗簾稅負可望緩解，惟仍須關注其他關稅法規可能增添新的不確定性，將持續審慎觀察與彈性調度，推進長期營運成長。