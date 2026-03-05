大亞財報／2025年全年EPS 1.65元 稅後純益12.9億元

為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓亞洲資產管理中心與亞洲創新籌資平台雙目標。證交所引資團隊深入全球金融中心紐約，拜會國際機構投資人、與國際資產管理機構的跨境商品合作，戮力推展臺灣資本市場規模；上市服務團前往科技重鎮矽谷，親自造訪當地創新生態圈，積極宣傳台灣籌資環境，期盼吸引具潛力的國際創新企業來台掛牌，全面提升台灣在亞洲金融版圖的影響力。

2026-03-05 18:53