快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

大亞財報／2025年全年EPS 1.65元 稅後純益12.9億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大亞（1609）5日公告，2025年稅後純益12.9億元，年減19.83％，每股稅後純益（EPS）1.65元。另，大亞將於5月22日召開股東會。

大亞表示，電線電纜事業持續受惠台電強韌電網計畫，需求仍然強勁，訂單維持滿檔，其中台電訂單不少，惟漆包線事業受到關稅影響依然不景氣。

不過，漆包線事業上，大亞以研發的「超導熱銅包鋁線」打入無人機低軌衛星供應鏈，已經是國家隊的一員。大亞表示，台灣無人機業者也幾乎都是大亞的客戶，目前已經陸續出貨，毛利相對比一般的漆包線好，不過由於無人機使用到的漆包線不是太多，對營收貢獻有限。

綠能事業方面，大亞綠能目前旗下已經有74座太陽能電廠。大亞表示，現階段綠能較容易受到外界影響，但未來獲利穩定性相對高，惟很難預估獲利時間點，包括售電、太陽能發電、儲能電廠持續開發中，目前占合併營收數字或許不會很大，但預期在陸續開發後，占集團獲利的比重會愈來愈高。

低軌衛星 太陽能電廠 無人機

延伸閱讀

王品財報／去年全年 EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群 IPO

華通財報／2025年全年EPS 5.51元 配息2.8元創新高紀錄

AES去年每股賺38.2元

勝一去年每股賺6.81元

相關新聞

證交所前進美國引資招商 拓亞洲資產管理中心及亞洲創新籌資平台目標

為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓亞洲資產管理中心與亞洲創新籌資平台雙目標。證交所引資團隊深入全球金融中心紐約，拜會國際機構投資人、與國際資產管理機構的跨境商品合作，戮力推展臺灣資本市場規模；上市服務團前往科技重鎮矽谷，親自造訪當地創新生態圈，積極宣傳台灣籌資環境，期盼吸引具潛力的國際創新企業來台掛牌，全面提升台灣在亞洲金融版圖的影響力。

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品（2727）集團5日召開董事會通過全年財報，2025單第4季突破60億元，EPS 4.01元，同期新高，全年稅後純益13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，股利超額配16.11元，配發率100.56%，史上最高。

合機財報／線纜超旺！2025年全年EPS 4.21元創新高 擬配息1.7元

合機（1618）5日發布財報，2025年稅後純益8.1億元，年增13.3%，每股稅後純益（EPS）4.21元，獲利創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬盈餘分配之現金股利每股1.5元，資本公積發放之現金每股0.2元，合計共1.7元，以5日收盤價43.3計算，現金殖利率約3.9％。

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

王品（2727）5日召開董事會，通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；歸屬母公司稅後淨利13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，連續3年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

海悅營收／2月7.75億元、年增2.4倍 處分北市大安區學府路案挹注

海悅國際（2348）5日公告2026年2月合併營收7.75億元，較去年同期大增約2.4倍；海悅指出，2月有來自去年9月公告處分台北市大安區學府路案轉讓予耕玉建設入帳，雖然該案移轉無處分利益，但交易款挹注營運6.81億元，因此推升2月營收走高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。