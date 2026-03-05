快訊

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
王品再度展現獲利與股東分享的企業理念，董事會決議每股超額發放現金股利16.11元，配發率高達100.56%。王品／提供
王品再度展現獲利與股東分享的企業理念，董事會決議每股超額發放現金股利16.11元，配發率高達100.56%。王品／提供

王品（2727）5日召開董事會，通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；歸屬母公司稅後淨利13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，連續3年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

最受股東關注的股利，王品再度展現獲利與股東分享的企業理念，董事會決議每股超額發放現金股利16.11元，配發率高達100.56%，盈餘全數回饋股東。若以5日收盤價219元計算，現金殖利率為7.36%，在當前市場環境下更顯價值投資的吸引力。

王品指出，近年透過品牌優化、多品牌布局與數位轉型策略，持續提升營運效率與來客數，加上展店腳步穩健，推升整體營收與獲利同步成長。法人普遍認為，反映王品集團財務體質健全，彰顯經營團隊對未來發展的信心，並大方與股東共享經營成果，高配息政策有助強化投資人信賴度，並提升長期持股意願，進一步鞏固台灣餐飲市場龍頭地位。

回顧2025年，王品集團台灣事業群發揮展店綜效，「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」、「聚日式鍋物」、「石二鍋」、「阪前鐵板燒」等品牌店數持續增長，全台21品牌、門市數量超過360家，帶動台灣事業群2025全年業績再創高峰，營收達192.33億元，年增6.86%，距離200億元里程碑僅一步之遙。

王品集團大陸事業群穩健成長，2025全年營收42.2億元，在全體同仁努力下，2023~2025年間營業利益連續3年正成長，逐年攀升，顯示營運調整有成，重返成長軌道。王品董事會於5日通過，為配合子公司合品公司推動未來申請股票上市(櫃)計畫，將分次辦理對該公司釋股作業。合品公司的主要業務為大陸事業營運，目前有6品牌、100家餐廳，推動申請上市為合品公司帶來充足資金，支持展店與擴大營運的規模，加速品牌成長，提升公司知名度與市場信任度，強化品牌形象。

王品集團5日公告董事改選名單，其中董事長陳正輝將透過平恆投資公司推舉為法人代表，繼續帶領王品集團。王品表示，這是為強化股權集中，穩定經營權結構，明確公司治理架構，並支持專業經理人團隊。

王品同步公布2025年第4季的營運表現，受惠於天冷吃鍋潮與連假、節慶聚餐旺季，第4季兩岸合併營收61.3億元，首度突破單季60億元大關，年增10.92%，創單季營收歷史新高，歸屬母公司稅後淨利3.3億元，營收、獲利表現同步續創同期新高紀錄，EPS 4.01元。

展望2026年，王品集團持續深耕兩岸市場，以多品牌策略積極展店，在台灣的第1季農曆春節期間，全台364家餐廳來客熱烈，創下初一至初四連續4天單日營收破億佳績，第2季「月月有連假」涵蓋清明連假、母親節、勞動節與端午連假，可望帶動王品旗下餐廳業績暢旺，大陸事業群也將繼續擴張，估兩岸合計將再開出30-40家餐廳，期待2026年再攀高峰。

現金股利 營收 王品

相關新聞

證交所前進美國引資招商 拓亞洲資產管理中心及亞洲創新籌資平台目標

為落實國家戰略願景，臺灣證券交易所董事長林修銘3月上旬率隊前進美國，力拓亞洲資產管理中心與亞洲創新籌資平台雙目標。證交所引資團隊深入全球金融中心紐約，拜會國際機構投資人、與國際資產管理機構的跨境商品合作，戮力推展臺灣資本市場規模；上市服務團前往科技重鎮矽谷，親自造訪當地創新生態圈，積極宣傳台灣籌資環境，期盼吸引具潛力的國際創新企業來台掛牌，全面提升台灣在亞洲金融版圖的影響力。

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品（2727）集團5日召開董事會通過全年財報，2025單第4季突破60億元，EPS 4.01元，同期新高，全年稅後純益13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，股利超額配16.11元，配發率100.56%，史上最高。

合機財報／線纜超旺！2025年全年EPS 4.21元創新高 擬配息1.7元

合機（1618）5日發布財報，2025年稅後純益8.1億元，年增13.3%，每股稅後純益（EPS）4.21元，獲利創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬盈餘分配之現金股利每股1.5元，資本公積發放之現金每股0.2元，合計共1.7元，以5日收盤價43.3計算，現金殖利率約3.9％。

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

王品（2727）5日召開董事會，通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；歸屬母公司稅後淨利13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，連續3年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

海悅營收／2月7.75億元、年增2.4倍 處分北市大安區學府路案挹注

海悅國際（2348）5日公告2026年2月合併營收7.75億元，較去年同期大增約2.4倍；海悅指出，2月有來自去年9月公告處分台北市大安區學府路案轉讓予耕玉建設入帳，雖然該案移轉無處分利益，但交易款挹注營運6.81億元，因此推升2月營收走高。

