jpp營收／2月4.07億元、月增13.3%創新高 出貨動能強勁

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）5日公告2月營收首度站上4億元大關，來到4.07億元，月增13.3%、年增50.2%，單月營收創歷史新高，業績表現亮眼。

jpp累計今年前二月營收7.66億元，年增44.5%。jpp指出，儘管2月工作天數較少，但因公司主要生產基地位於泰國，因此出貨動能不受影響，加上惠於AI伺服器機櫃需求熱絡、歐洲航太子公司ADE營運回穩，以及軍工產業訂單挹注等因素加持，呈現「淡季不淡」的強勁動能。

據悉，目前jpp泰國廠區正積極應對客戶強勁需求預作準備。尤其是位於同一工業區的大客戶正在積極啟動擴廠計畫，而jpp憑藉「地主隊」的就近供貨優勢（Just-In-Time），有效降低物流成本並提升溝通效率。

jpp指出，此單一客戶的第1季營收估計將較去年第4季成長20%以上，而該客戶的廠房目前都仍還在擴建當中，隨著客戶新廠下半年開始陸續完工，雙方合作項目將由目前的電源機構件進一步延伸至更多高階伺服器與儲能產品，展望極其樂觀。

此外，jpp目前已成為美系大客戶的機櫃主力供應商，該客戶的機櫃訂單持續滿載。針對此一訂單需求，jpp已擴建新的噴漆產線，並因應未來各類型大型機櫃的需求引進大噸數沖床設備，預計將在第2季中旬完工，在新噴漆線產能加入後，預計噴漆產能將可提升至原有的2.5倍以上。

此外，jpp新併購的法國航太軍工子公司ADE在經過半年整頓後，營運已完全回歸常軌，補足公司在歐洲生產基地航太板金件的生產缺口。

展望未來，jpp認為，隨著中東局勢帶動歐洲「重新武裝計畫」，公司旗下歐洲子公司ADE的國防業務為軍工大廠的一階供應商，預計下半年在市場趨勢及客戶擴廠的效應帶動下，營運將有機會呈現逐季攀升態勢。

軍工產業 營收

外資賣超514億元 這十檔被賣最多、但卻買超聯電1.7萬張

台股5日強彈，大漲844.06點，以33,672.94點收盤，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超514.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創逾11萬張最多，聯電（2303）則是獲外資買超17,427張，高居外資買超冠軍。

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品（2727）集團5日召開董事會通過全年財報，2025單第4季突破60億元，EPS 4.01元，同期新高，全年稅後純益13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，股利超額配16.11元，配發率100.56%，史上最高。

合機財報／線纜超旺！2025年全年 EPS 4.21元創新高 擬配息1.7元

合機（1618）5日發布財報，2025年稅後純益8.1億元，年增13.3%，每股稅後純益（EPS）4.21元，獲利創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬盈餘分配之現金股利每股1.5元，資本公積發放之現金每股0.2元，合計共1.7元，以5日收盤價43.3計算，現金殖利率約3.9％。

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群 IPO

王品（2727）5日召開董事會，通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；歸屬母公司稅後淨利13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，連續3年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

海悅營收／2月7.75億元、年增2.4倍 處分北市大安區學府路案挹注

海悅國際（2348）5日公告2026年2月合併營收7.75億元，較去年同期大增約2.4倍；海悅指出，2月有來自去年9月公告處分台北市大安區學府路案轉讓予耕玉建設入帳，雖然該案移轉無處分利益，但交易款挹注營運6.81億元，因此推升2月營收走高。

八貫營收／2月2.44億元、年增1.07% 創同期新高

八貫（1342）5日公告2月合併營收2.44億元，年增1.07％；1、2月累計營收5.46億元，年增9.86％。2月單月、前兩月累計營收均創歷史同期新高。

