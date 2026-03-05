海悅營收／2月7.75億元、年增2.4倍 處分北市大安區學府路案挹注

海悅國際（2348）5日公告2026年2月合併營收7.75億元，較去年同期大增約2.4倍；海悅指出，2月有來自去年9月公告處分台北市大安區學府路案轉讓予耕玉建設入帳，雖然該案移轉無處分利益，但交易款挹注營運6.81億元，因此推升2月營收走高。

海悅今年前兩月合併營收9.6億元、年增32.5%；其中代銷收入達2.8億元，主要受惠新北市中和區「大同新紀元」、新竹竹北市「鴻柏鴻湛」等代銷建案平均銷售率達八成，穩健挹注代銷業績。

海悅指出，後續即將有台北市「全陽南海段」、「連雲懷生段」、新北市永和區「漢皇River Sky」、中和區「寶亞南工段」等指標建案陸續公開銷售，將挹注穩定收益。

海悅2025年全年合併營收73.96億元，前三季每股純益3.61元，2026年3月中旬將舉行董事會決議股利政策，海悅指出，將秉持落實獲利回饋股東，並創造穩定的投資報酬率，維持歷年高配發的股利政策。

海悅國際「仁愛逸仙商辦」地上權案，5日已通過都審，該案位於台北市府前仁愛路上、國父紀念館正對面，基地面積294.03坪，興建地上10層、地下3層辦公大樓，大樓採鋼骨SS構造、單元玻璃帷幕，規劃一樓樓高6米、約100坪的店面，以及2至10樓樓高4.5米、一層一戶約200坪的辦公室單元。

海悅指出，「仁愛逸仙商辦」地上權案將呈現建築結構美學的玻璃光盒，預計今年中開工、2030年完工，將成為公司長期租金收益，擴張公司營運版圖。

海悅目前全國銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元，代銷本業業績來源無虞，且台北市「敦仰」、高雄市「達麗未來市」與新北市新莊區「A3光點」等三案，將於今年陸續啟動完工交屋，為營建收入添柴火，後續維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，認列完工法收入進入收穫期，加上布局中長期地上權租金收益，中長期營運穩健。