海悅營收／2月7.75億元、年增2.4倍 處分北市大安區學府路案挹注

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
海悅國際「仁愛逸仙商辦」地上權案，5日已通過都審，該案位於台北市府前仁愛路上、國父紀念館正對面，基地面積294.03坪，興建地上10層、地下3層辦公大樓，大樓採鋼骨SS構造、單元玻璃帷幕，規劃一樓樓高6米、約100坪的店面，以及2至10樓樓高4.5米、一層一戶約200坪的辦公室單元，預計今年中開工、2030年完工，將成為公司長期租金收益，擴張公司營運版圖。圖為建築3D示意圖。海悅／提供
海悅國際（2348）5日公告2026年2月合併營收7.75億元，較去年同期大增約2.4倍；海悅指出，2月有來自去年9月公告處分台北市大安區學府路案轉讓予耕玉建設入帳，雖然該案移轉無處分利益，但交易款挹注營運6.81億元，因此推升2月營收走高。

海悅今年前兩月合併營收9.6億元、年增32.5%；其中代銷收入達2.8億元，主要受惠新北市中和區「大同新紀元」、新竹竹北市「鴻柏鴻湛」等代銷建案平均銷售率達八成，穩健挹注代銷業績。

海悅指出，後續即將有台北市「全陽南海段」、「連雲懷生段」、新北市永和區「漢皇River Sky」、中和區「寶亞南工段」等指標建案陸續公開銷售，將挹注穩定收益。

海悅2025年全年合併營收73.96億元，前三季每股純益3.61元，2026年3月中旬將舉行董事會決議股利政策，海悅指出，將秉持落實獲利回饋股東，並創造穩定的投資報酬率，維持歷年高配發的股利政策。

海悅國際「仁愛逸仙商辦」地上權案，5日已通過都審，該案位於台北市府前仁愛路上、國父紀念館正對面，基地面積294.03坪，興建地上10層、地下3層辦公大樓，大樓採鋼骨SS構造、單元玻璃帷幕，規劃一樓樓高6米、約100坪的店面，以及2至10樓樓高4.5米、一層一戶約200坪的辦公室單元。

海悅指出，「仁愛逸仙商辦」地上權案將呈現建築結構美學的玻璃光盒，預計今年中開工、2030年完工，將成為公司長期租金收益，擴張公司營運版圖。

海悅目前全國銷售中個案與後續接案合計總銷金額達4,996億元，代銷本業業績來源無虞，且台北市「敦仰」、高雄市「達麗未來市」與新北市新莊區「A3光點」等三案，將於今年陸續啟動完工交屋，為營建收入添柴火，後續維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，認列完工法收入進入收穫期，加上布局中長期地上權租金收益，中長期營運穩健。

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品（2727）集團5日召開董事會通過全年財報，2025單第4季突破60億元，EPS 4.01元，同期新高，全年稅後純益13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，股利超額配16.11元，配發率100.56%，史上最高。

合機財報／線纜超旺！2025年全年 EPS 4.21元創新高 擬配息1.7元

合機（1618）5日發布財報，2025年稅後純益8.1億元，年增13.3%，每股稅後純益（EPS）4.21元，獲利創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬盈餘分配之現金股利每股1.5元，資本公積發放之現金每股0.2元，合計共1.7元，以5日收盤價43.3計算，現金殖利率約3.9％。

海悅營收／2月7.75億元、年增2.4倍 處分北市大安區學府路案挹注

海悅國際（2348）5日公告2026年2月合併營收7.75億元，較去年同期大增約2.4倍；海悅指出，2月有來自去年9月公告處分台北市大安區學府路案轉讓予耕玉建設入帳，雖然該案移轉無處分利益，但交易款挹注營運6.81億元，因此推升2月營收走高。

八貫營收／2月2.44億元、年增1.07% 創同期新高

八貫（1342）5日公告2月合併營收2.44億元，年增1.07％；1、2月累計營收5.46億元，年增9.86％。2月單月、前兩月累計營收均創歷史同期新高。

卓越成功財報／去年全年 EPS 6.12元、擬配息5元 將搶攻印尼華語市場

台灣最大教育集團卓越成功（2496）4日召開董事會通過財報，2025年營收達8.71億元，年增4.19％，創同期新高，稅後純益1.16億元，年減12％，每股稅後純益6.12元，上、下半年合計共配發每股現金股利4.5元及股票股利0.5元，下半年度之3元現金股利除息基準日訂於4月4日，預計4月23日發放，若以4日收盤價67.7元估算，現金殖利率約6.65％。

第一金股息上看1.21元

第一金昨（4）日法說會釋出重磅喜訊。在資本三率達標、獲利連五年創高及接近同業65%配發水準三因素下，金控擬向董事會提案，將現金股息配發率由60%提高至65%。法人估算，每股現金股息上看1.21元，以昨日第一金收盤價28.6元計算，現金殖利率約4.2%。

