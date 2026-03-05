八貫營收／2月2.44億元、年增1.07% 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
八貫董事長劉宗熹。圖／八貫提供

八貫（1342）5日公告2月合併營收2.44億元，年增1.07％；1、2月累計營收5.46億元，年增9.86％。2月單月、前兩月累計營收均創歷史同期新高。

八貫表示，縱使今年2月適逢農曆春節假期，出貨天數僅有10天，但八貫2月營收仍創歷年同期新高，主因為戶外產品營收顯著成長，年增約11％；加上航太救生、醫療及軍工產品持續出貨，帶動2月營收創同期新高。

八貫指出，1、2月累計營收亦寫新高，主要受惠戶外新品開始鋪貨，年增達26.75％。以目前訂單能見度來看，至上半年底產能稼動率可達滿載，預期第1季營收表現，將超越去年第4季水準。

近日中東戰爭造成國際油價上行，在原料採購部分，八貫表示，今年元月已與各主要石化原料供應商談定新季度採購價格，因採購規模擴大，平均報價已確定可低於去年下半年之報價。雖現今中東戰爭恐引發國際油價漲勢，預估將不會造成影響。

至於獲利，八貫也強調，受惠訂單增加帶動產能滿載，預期生產成本下降，對毛利率提升產生助益，同時在今年營收可望攀高下，獲利能力可望隨之提升。

此外，八貫也看好國防軍工產品市場，全球各國因應地緣政治風險，對於國防預算與採購需求剛性需求明確，目前八貫軍工客戶訂單亦明顯增加，將有助該公司軍工產品業績逐步走揚。

