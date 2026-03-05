卓越成功財報／去年全年 EPS 6.12元、擬配息5元 將搶攻印尼華語市場

台灣最大教育集團卓越成功（2496）4日召開董事會通過財報，2025年營收達8.71億元，年增4.19％，創同期新高，稅後純益1.16億元，年減12％，每股稅後純益6.12元，上、下半年合計共配發每股現金股利4.5元及股票股利0.5元，下半年度之3元現金股利除息基準日訂於4月4日，預計4月23日發放，若以4日收盤價67.7元估算，現金殖利率約6.65％。

卓越成功董事長曾淑鈴表示，卓越正處於中長期成長布局的關鍵期，海內外的「雙引擎營運計畫」已全面啟動，營運動能將持續增強。

針對海外營運計畫，卓越表示，將優化印尼布局，聚焦線上華語認證、打造可複製獲客模型，公司經過市場試運行與合作洽談後，現已完成階段性盤點並啟動策略優化。

曾淑鈴指出，印尼市場將全面聚焦核心產品「A1、A2線上華語認證班」，未來的營運主軸將轉向「數位招生與品牌經營」，強化自主獲客能力，目標是建立一套可驗證、可複製的營運模型；短期內，公司將以審慎的步調進行產品測試與行銷驗證，確保資源運用最佳化；中長期則看準東南亞龐大的華語學習需求，依市場反應與招生表現逐步擴大投入，穩健推進國際版圖。

在國內部分，卓越今年將在既有升大市場的基礎上持續深耕，並積極推動中長期成長布局。陳立教育將持續發揮品牌優勢向下扎根，透過增設多所國高中直營校，擴大中小學學段的市場占有率，期盼以優質的師資與體系化的課程，深度服務區域學生，為國內營收注入源源不絕的活水。

針對去年獲利表現，曾淑鈴表示，由於積極執行上述兩大營運計畫，包含國內增設直營校與同步拓展印尼市場，在營運初期尚未達經濟規模前，建置之固定成本與一次性投入費用顯著增加，進而影響短期獲利。

然而這屬於中長期成長布局的必要戰略投入，隨著新設校區招生規模逐步提升，以及海外營運模型漸趨成熟，預期未來年度營收與獲利能力將迎來顯著的爆發。

展望未來，曾淑鈴強調，今年是卓越國內展校與海外營運雙線並進的關鍵年度，公司將持續優化產品與教學體驗，以明確的營運藍圖奠定後續年度的強勁成長基礎。