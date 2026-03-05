聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗：和美國談和是假的！油價續強…台塑化卻大跌拉回
美以聯軍打擊伊朗的戰事未出現停歇，雖一度傳出伊朗秘密向美國求和的消息，但有伊朗情報部相關人員4日否認傳言，表示將繼續打擊敵人。國際油價5日持續上揚，布蘭特原油5月期貨盤中上漲逾2%，約83美元附近。不過台塑化（6505）出現拉回，盤中下跌超過6%，60元關卡壓力仍在。
紐約時報4日報導，知情官員透露，美以聯軍2月28日開轟伊朗隔日，伊朗情報部門人員透過間接管道向美國中央情報局（CIA）表達求和，但伊朗情報部門駁斥該消息，表示消息是假消息，伊朗仍將持續打擊敵人。
伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）2日在「X」發文宣稱，伊朗「與美國不同，已為一場長期戰爭做好準備」，包括逐步升級衝突並擴大戰場的計畫。
國價油價5日繼續上漲，且漲幅擴大，往前高85美元靠近。不過台塑化盤中出現回檔，重挫逾7%，一度跌至55.6元，跌破五日線。
對於美伊戰爭發展，紐約時報3日分析指出，伊朗正試圖將戰場從本土擴大至整個地區，目標包括破壞鄰國的石油與天然氣基礎設施、關閉荷莫茲海峽航運並限制空中交通；這些作法都是為了擾亂波斯灣經濟，並推高全球能源價格與通膨。
國際危機組織（International Crisis Group）伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）表示：「伊朗希望盡可能擴散戰爭帶來的痛苦，不論自身付出多大代價，也不在乎與鄰國關係惡化。」伊朗希望藉此激起反戰聲浪，以迫使美國總統川普退讓。瓦埃茲指出，對伊朗而言，「生存本身就是勝利，即使是一場慘勝。」
隨著中東戰事仍無止息跡象，美國國際開發金融公司（DFC）承保與美軍護航的具體運作機制也未知，油價仍在上揚當中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。