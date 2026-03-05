伊朗：和美國談和是假的！油價續強…台塑化卻大跌拉回

美以聯軍打擊伊朗的戰事未出現停歇，雖一度傳出伊朗秘密向美國求和的消息，但有伊朗情報部相關人員4日否認傳言，表示將繼續打擊敵人。國際油價5日持續上揚，布蘭特原油5月期貨盤中上漲逾2%，約83美元附近。不過台塑化（6505）出現拉回，盤中下跌超過6%，60元關卡壓力仍在。

紐約時報4日報導，知情官員透露，美以聯軍2月28日開轟伊朗隔日，伊朗情報部門人員透過間接管道向美國中央情報局（CIA）表達求和，但伊朗情報部門駁斥該消息，表示消息是假消息，伊朗仍將持續打擊敵人。

伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）2日在「X」發文宣稱，伊朗「與美國不同，已為一場長期戰爭做好準備」，包括逐步升級衝突並擴大戰場的計畫。

國價油價5日繼續上漲，且漲幅擴大，往前高85美元靠近。不過台塑化盤中出現回檔，重挫逾7%，一度跌至55.6元，跌破五日線。

對於美伊戰爭發展，紐約時報3日分析指出，伊朗正試圖將戰場從本土擴大至整個地區，目標包括破壞鄰國的石油與天然氣基礎設施、關閉荷莫茲海峽航運並限制空中交通；這些作法都是為了擾亂波斯灣經濟，並推高全球能源價格與通膨。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）表示：「伊朗希望盡可能擴散戰爭帶來的痛苦，不論自身付出多大代價，也不在乎與鄰國關係惡化。」伊朗希望藉此激起反戰聲浪，以迫使美國總統川普退讓。瓦埃茲指出，對伊朗而言，「生存本身就是勝利，即使是一場慘勝。」

隨著中東戰事仍無止息跡象，美國國際開發金融公司（DFC）承保與美軍護航的具體運作機制也未知，油價仍在上揚當中。