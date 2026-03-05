金融股3/16前公布財前

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為978家及93家，共計1,071家，2025年度財務報告公告申報期限：實收資本額達新臺幣100億元以上及金融保險業之上市公司（共計126家，本國上市123家及第一上市3家）為2026年3月16日（星期一）；其餘上市公司（共計945家）為2026年3月31日（星期二）。

證交所提醒，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。另外，上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司之完整資訊，並上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃描相關人員簽章之文件，俾與實體財務報告一致。

證交所也提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務資訊／公司營運」項下查閱。