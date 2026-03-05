聽新聞
0:00 / 0:00

金融股3/16前公布財前

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為978家及93家，共計1,071家，2025年度財務報告公告申報期限：實收資本額達新臺幣100億元以上及金融保險業之上市公司（共計126家，本國上市123家及第一上市3家）為2026年3月16日（星期一）；其餘上市公司（共計945家）為2026年3月31日（星期二）。

證交所提醒，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。另外，上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司之完整資訊，並上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃描相關人員簽章之文件，俾與實體財務報告一致。

證交所也提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務資訊／公司營運」項下查閱。

會計師 電子書 證交所

延伸閱讀

台股重挫…財金部會信心喊話 國安基金動向受關注

凱基ETF 00981T第三次配息出爐 每單位配0.057元

台股三天暴跌2,585點 證交所出面喊話：台股基本面具韌性更勝其他亞股

臻鼎將於3月12日公布財報、召開法說會

相關新聞

第一金股息上看1.21元

第一金昨（4）日法說會釋出重磅喜訊。在資本三率達標、獲利連五年創高及接近同業65%配發水準三因素下，金控擬向董事會提案，將現金股息配發率由60%提高至65%。法人估算，每股現金股息上看1.21元，以昨日第一金收盤價28.6元計算，現金殖利率約4.2%。

勝一去年每股賺6.81元

溶劑大廠勝一（1773）昨（4）日公布2025年全年財報，稅後純益20.43億元，年增約13.3%，每股稅後純益（EPS）6.81元。董事會也通過配發現金股利4元，股息配發率58.7%，依昨日收盤價145.5元計算，現金殖利率2.75%。

虎航去年EPS 5.37元 擬配息2.42元

台灣虎航（6757）昨（4）日董事會通過2025年財報，全年稅後純益24.67億，年減約11%，主要受增列備用發動機維修準備及引進新機等資本投資等影響，每股稅後純益（EPS）5.37元。

台肥去年EPS 0.95元 派發現金2元

台肥（1722）昨（4）日公布2025年全年度財報，稅後純益9.32億元，年減約52.5%，每股稅後純益（EPS）0.95元。董事會並通過股利分派案，每股分派現金股利2元，依昨日收盤價46.2元計算，股息配發率約210.5%，現金殖利率4.33%。

華夏去年每股淨損1.58元

PVC業者華夏（1305）董事會昨（4）日通過2025年全年度財報，全年稅後虧損9.18億元，每股淨損（EPS）1.58元。華夏表示，預期今年營運將優於去年。

富邦媒去年EPS 11.29元 配息10元

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）昨（4）召開董事會公告2025年財報。全年歸屬母公司純益29.91億元，年減13.4%，每股純益11.29元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。