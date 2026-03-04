快訊

第一金法說會／股利拚20年新高！配發率衝65% 現金股息上看1.21元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

第一金（2892）4日法說會釋出重磅喜訊。在資本三率達標、獲利連五年創高及接近同業65%配發水準三因素下，金控擬向董事會提案，將現金股息配發率由60%提高至65%。法人估算，每股現金股息上看1.21元，以4日第一金收盤價28.6元計算，現金殖利率約4.2%。

若每股配發突破1.2元，將改寫近20年新高。回顧歷史，前次配發逾1.2元現金股息，是2006年配發2005年度盈餘、每股1.25元。此次若順利拍板，象徵第一金股利政策回到高檔區間。

第一金2025年稅後純益269.33億元，年增6.2%，每股稅後純益1.87元，獲利連五年創高。穩定且持續成長的盈餘，是提高現金分配率的最大底氣。

截至2025年底，第一銀行普通股權益比率（CET1）11.7%，第一類資本比率13.22%、資本適足率15.46%，全數符合系統性重要銀行（D-SIBs）標準。資本體質強化，為股利政策鬆綁奠基。

過去三年因要符合高資本要求，股利配發偏向保守；同業現金股利配發率多已向65%靠攏。這三大因素綜合評估下，拉高配發率也有回補股東意味，釋出回歸常態的政策訊號。

從金控獲利結構看，銀行仍為獲利核心。2025年子銀行三大獲利支柱中，淨利息收入年增12%、手續費收入年增9.2%，金融商品收益則受SWAP收益下滑影響，年減3.3%。

2026年三大獲利支柱要同步轉強。淨利息收入目標成長15%，其中外幣放款估成長10%~15%成為關鍵動能；手續費收入預估成長15%~16%，財管是推手，金融商品損益則預估僅小幅衰退5%。全年Swap收益估降到105億元，但可透過股票收益彌補。

金控副總李淑玲表示，美國降息有助壓低外幣資金成本，加上2,500億美元台美融資保證機制支應台商赴美投資需求，第一銀行憑藉美國據點布局完整、跨境整合與政策融資經驗三大優勢，將同步擴大外幣存放款規模，美元存放比目標提升至45%至46%。

壽險子公司方面，第一金人壽2026年雙接軌新制後，CSM開帳餘額約100億元，今年貢獻獲利約8.4億元，並以CSM年成長10%為目標。非銀行子公司去年獲利占比約9%，目標朝10%邁進。

金控總經理方螢基表示，2026年雖面臨關稅變動等挑戰，但也帶來對外擴張契機。第一金將在嚴控風險下深化高資產財管與跨境金融布局，打造多元且穩健的獲利引擎。

資本適足率 現金股利 金控

