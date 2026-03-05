三商家購推新分潤專案

三商家購（2945）旗下品牌美廉社瞄準2026台北春季國際連鎖加盟展，延續過往的展場限定「0元加盟金」優惠，今年正式推出全新升級的「分潤+」加盟專案，透過更彈性、多元的分潤制度，進一步降低創業門檻、擴大加盟參與族群，目標將加盟占比推進至五成。

美廉社自開放加盟以來，加盟成效持續攀升。在「全分潤專案」及加盟展限定0元加盟金的帶動下，2025年全年加盟占比年增10%，達37%；全台加盟店數淨增加83間加盟店，突破300間，創下品牌開放加盟以來最高年度成長幅度。

三商家購今年持續以「委託加盟」（由美廉社提供店面、加盟主專注經營）為主要策略方向，看好創業風潮持續升溫，低風險、穩定現金流的社區型零售通路，成為不少民眾投入創業的首選。