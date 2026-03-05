慧洋2月每股稅前賺0.31元

第一金昨（4）日法說會釋出重磅喜訊。在資本三率達標、獲利連五年創高及接近同業65%配發水準三因素下，金控擬向董事會提案，將現金股息配發率由60%提高至65%。法人估算，每股現金股息上看1.21元，以昨日第一金收盤價28.6元計算，現金殖利率約4.2%。

2026-03-05 02:33