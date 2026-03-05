聽新聞
0:00 / 0:00
慧洋2月每股稅前賺0.31元
慧洋-ky（2637）於昨（4）日公告2月合併營收12.71億元，並同步公告自結獲利，自結單月每股稅前盈餘為0.31元。
展望2026，3月南美洲穀物收成旺季可望延續散裝運輸需求，而美中後續貿易關係、全球政經局勢以及中東區域衝突的變化，慧洋-ky將持續觀察市場變化準備迎接商機。中國大陸農曆春節放假放緩運輸需求，然美洲穀物出口仍維持熱絡，推升慧洋2月營業利益率回升至25%。
稅前盈餘則為2.3億元，每股稅前盈餘為0.31元；累計前二月營業淨利5.54億元，稅前盈餘3.02億元，每股稅前盈餘0.41元。
慧洋-ky表示，自1月份以來南、北美洲穀物出貨需求強勁，船舶供給吃緊，帶動2月傳統淡季散裝運價指數向上攀升，挹注慧洋營運繳出亮眼表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。