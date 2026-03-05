葡萄王去年EPS 8.22元

葡萄王（1707）董事會昨（4）日通過2025年度財報。全年合併營收為102.5億元，年減8.14%，稅後純益12.18億元，年減15.8%，每股稅後純益（EPS）8.22元。

葡萄王董事會並通過2025年度股利分派案，擬配發現金股利6元，配發率約73%，其中上半年盈餘已發放2.2元，預計2025年下半年盈餘將配發3.8元。

葡萄王並公布2026年2月合併營收，受農曆春節及228連續假期影響，工作天數減少，單月營收較去年同期小幅減少1.35%。累計今年前二月營收年增6.75%。公司表示，隨著3月進入產業傳統旺季，加上OEM/ODM訂單持續放量與海外市場布局穩健推進，營運動能可望逐步升溫。

針對今年2月各事業體的表現，葡萄王表示，母公司台灣葡萄王OEM／ODM業務維持強勁動能。受惠於全球品牌客戶對成品代工需求持續放量，以及海外市場對菇菌類與益生菌原料需求顯著提升，2月營收年增33.52%，累計1-2月營收年增46.83%。

台灣葡萄王代工團隊除持續推動海外市場法規註冊布局外，亦積極推廣發酵代工業務，成功將精準發酵量產技術導入歐美客戶供應鏈體系，未來發酵代工業務占比可望逐步提升，為中長期營運成長奠定重要基礎。

自有品牌方面，配合農曆春節與春遊檔期需求，加上康貝特200P搭上2026年世界棒球經典賽推出特別版包裝，帶動機能飲料銷售動能。保健飲品「解の益」與「田七瑪卡王」亦掌握年前應酬與情人節檔期需求，在通路行銷活動帶動下銷售表現亮眼，自有品牌2月營收年增2.2%。在OEM／ODM穩健推進與自有品牌銷售回溫帶動下，台灣事業體2月營收年增19.1%，累計前二月年增26.03%。

直銷事業體UVACO葡眾方面，由於農曆年前產品備貨需求已反映於1月營收，加上2月工作天數減少影響，單月營收年減6.76%，累計前二月營收年增0.71%。上海葡萄王2月營收年增5.24%，累計前二月營收年增16%。公司表示，隨著春節假期結束後客戶陸續復工，團隊已積極展開客戶拜訪與訂單跟進，依目前掌握的訂單與生產排程，預期3月營收可望延續正向成長趨勢。