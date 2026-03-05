聽新聞
虎航去年EPS 5.37元 擬配息2.42元
台灣虎航（6757）昨（4）日董事會通過2025年財報，全年稅後純益24.67億，年減約11%，主要受增列備用發動機維修準備及引進新機等資本投資等影響，每股稅後純益（EPS）5.37元。
虎航董事會同步通過以不低於可供分配盈餘50%分派股息，每股配發現金股利約2.42元。以昨日收盤價60元計算，現金殖利率約4%，預計5月28日股東會後依程序另訂發放日期。
台灣虎航受惠國人出國旅遊成長，不只去年獲利表現出色，1月自結營收16.59億元，歷史次高；2月逢農曆春節連假，班班接近滿載，2月營收有望再創佳績。
日本目前是國人喜愛的首要旅遊目的地。台灣虎航原本就是國內飛日本航點最多業者，持續強化市場布局，3月30日將首航台中-沖繩航線。
