聽新聞
0:00 / 0:00
勝一去年每股賺6.81元
溶劑大廠勝一（1773）昨（4）日公布2025年全年財報，稅後純益20.43億元，年增約13.3%，每股稅後純益（EPS）6.81元。董事會也通過配發現金股利4元，股息配發率58.7%，依昨日收盤價145.5元計算，現金殖利率2.75%。
先進製程需求帶動，勝一電子級溶劑需求看增，成為主要成長動能，且由於產品組合優化，電子級溶劑比重上升，加上成本管控得宜，去年獲利年增。法人推估，勝一電子級溶劑預期首季營收占比，將由去年第3季的70%，逐步提升至80%；隨電子級溶劑營收占比提升，首季獲利有望走高。
勝一元月營收10.19億元，年增28.5%、月增5.6%。法人指出，電子級溶劑出貨增加，帶動營收增溫。市場也關注今年高純度異丙醇（IPA）新產線興建、送樣及貢獻營收進度。
勝一去年於法說會表示，因應半導體製程需求，目前公司有兩座電子級溶劑新產線正擴建中，期望陸續於今、明年貢獻營收。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。