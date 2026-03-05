富邦媒去年EPS 11.29元 配息10元

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）昨（4）召開董事會公告2025年財報。全年歸屬母公司純益29.91億元，年減13.4%，每股純益11.29元。

董事會並決議配發每股現金股利10元，配發率88.57%，以昨日收盤價178.5元計算，現金殖利率約5.6%，將提請5月27日股東會決議。

推估momo去年第4季營收316.74億元，季增28.9%，年減5.3%；營業利益11.47億元，季增77.8%，年減20%；歸屬母公司純益9.21億元，季增39.4%，年減17%；每股純益3.48元。

momo表示，持續推動平台化經營與商業模式升級。除核心自營業務維持穩定規模外，mo店+平台商品與商家數量持續擴展，至去年底上架商品突破340萬件、精選商家逾9,000家，平台型業務在整體交易結構中的占比逐步提高，提升中長期經營彈性。

「momo Ads」品牌滲透率穩步上揚，透過AI數據應用與站內外整合行銷機制，提升單位流量產值與既有流量變現效率，使收入來源更趨多元，強化整體營運韌性。

momo會員營運由普發性補貼轉向分層精準經營，聚焦高貢獻客群價值深化。高價值會員規模持續擴大，訂閱制付費會員展現穩健購買力；付費會員月均消費金額較一般會員逾10倍，續訂率維持在60%以上，去年底推出的輕量型會員方案「moPro」也帶動會員滲透率與規模提升。