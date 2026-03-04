快訊

聯嘉營收／2月6.06億元、年增31%創新高 AI智慧城市訂單助攻營運轉盈

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
聯嘉光電投控公司。記者籃珮禎／攝影
聯嘉光電投控公司。記者籃珮禎／攝影

聯嘉投控（3717）2月營收表現亮眼，單月營收突破6億元，月增7.38%、年增31.58%，刷新歷史新高紀錄，顯示營運成長動能轉強。

聯嘉表示，儘管去年面臨美國關稅政策變動、匯率波動及地緣政治等外部挑戰，公司透過與客戶積極談判，成功轉嫁關稅增加成本，並藉由全球產能重整與強化成本控管，2025年全年已順利轉虧為盈。

針對海外產能布局，聯嘉於墨西哥克雷塔羅州建置的新廠正同步推進三條產線，預計於今年6月完成認證、7月正式量產，以滿足北美及歐洲核心客戶需求。

聯嘉指出，前五大客戶對墨西哥廠產能高度支持，隨著在地化製造與工程服務逐步完善，該廠未來將成為集團規模最大的製造基地，強化在北美市場的供應效率與車用照明供應鏈的戰略地位。

在多元化布局方面，聯嘉全力拓展AI智慧城市與智慧宅機電系統整合市場。2025年相關專案訂單總額達7.3億元，並於今年2月起採分期完工認列模式開始出貨，預計AI應用收入比例將逐漸攀升，成為集團第2條成長曲線。

此外，聯嘉亦跨足Mini LED顯示技術應用，除在台北信義區打造沉浸式餐廳外，Mini LED面板已申請TAA認證，鎖定美國室內外廣告顯示屏、LED影視廳及家庭頂級影音劇院市場。

法人分析，聯嘉透過車用光電、AI智慧城市及沉浸式LED顯示面板三大支柱並進，隨著墨西哥廠產能釋放與AI接單占比提高，今年毛利率與獲利表現有望隨營收規模擴大而持續優化。

地緣政治 營收 智慧城市

研華法說會／今年首季接單「驚人！」 預估淡季營收逆勢成長

研華（2395）4日舉行法說會，展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，預估今年首季北美、歐洲及中國大陸三大市場皆會成長，且從B/B Ratio來看，接單情況相當「驚人！」，1~2月BB值衝上1.8，在此情況下，研華預估首季營收將罕見呈現季增、年增雙成長，帶動當季營益率呈現增長趨勢。

國際油價衝上80美元大關 台塑化續強、這檔拉出三根漲停

中東情勢緊張，資金撤離亞股，台股、日股、韓股、港股4日都大跌，台股盤中下跌逾千點，國際油價也持續上漲，布蘭特原油5月期貨兩天上漲11%，衝破80美元。美國總統川普表示將為油輪提供保險擔保和海軍護航，但原油期貨並沒有出現下跌的跡象，僅漲幅趨緩。台塑化（6505）4日盤中一度衝至63.3元，盤中漲幅近2%；山隆（2616）則拉出第三根漲停至18元。

卓揆掛保證「不斷氣」 欣天然、欣高股價仍衝漲停

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動報復方案，包括攻擊能源設施，目的是讓混亂擴及整體中東地區。伊朗攻擊卡達一處關鍵天然氣設施，引發天然氣可能缺乏的擔憂。行政院長卓榮泰３日表示，政府會確認所有能源供應無虞。不過欣天然（9918）、欣高（9931）仍攻上漲停板，大台北盤中大漲逾5%。

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

愛爾達股利4.806元

愛爾達（8487）董事會昨（3）日通過2025年每股純益4.03元，每股配發股利4.806元，盈餘分配率達119%。愛爾達董事長陳怡君樂觀表示，2026年是運動轉播大年，迎接3月的WBC、6月的世足以及9月的亞運，同時開拓新支線，搶進寵物頻道。法人看好今年愛爾達營收、獲利可望創新高。

