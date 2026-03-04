聯嘉營收／2月6.06億元、年增31%創新高 AI智慧城市訂單助攻營運轉盈

聯嘉投控（3717）2月營收表現亮眼，單月營收突破6億元，月增7.38%、年增31.58%，刷新歷史新高紀錄，顯示營運成長動能轉強。

聯嘉表示，儘管去年面臨美國關稅政策變動、匯率波動及地緣政治等外部挑戰，公司透過與客戶積極談判，成功轉嫁關稅增加成本，並藉由全球產能重整與強化成本控管，2025年全年已順利轉虧為盈。

針對海外產能布局，聯嘉於墨西哥克雷塔羅州建置的新廠正同步推進三條產線，預計於今年6月完成認證、7月正式量產，以滿足北美及歐洲核心客戶需求。

聯嘉指出，前五大客戶對墨西哥廠產能高度支持，隨著在地化製造與工程服務逐步完善，該廠未來將成為集團規模最大的製造基地，強化在北美市場的供應效率與車用照明供應鏈的戰略地位。

在多元化布局方面，聯嘉全力拓展AI智慧城市與智慧宅機電系統整合市場。2025年相關專案訂單總額達7.3億元，並於今年2月起採分期完工認列模式開始出貨，預計AI應用收入比例將逐漸攀升，成為集團第2條成長曲線。

此外，聯嘉亦跨足Mini LED顯示技術應用，除在台北信義區打造沉浸式餐廳外，Mini LED面板已申請TAA認證，鎖定美國室內外廣告顯示屏、LED影視廳及家庭頂級影音劇院市場。

法人分析，聯嘉透過車用光電、AI智慧城市及沉浸式LED顯示面板三大支柱並進，隨著墨西哥廠產能釋放與AI接單占比提高，今年毛利率與獲利表現有望隨營收規模擴大而持續優化。