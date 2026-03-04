第一金2025年獲利創高 擬提高現金股利配發率

第一金2025年稅後淨利新台幣269.33億元，連續第5年創新高，年增6.2%。第一金今天表示，去年銀行跟非銀行子公司獲利都有相當成長，現金股利配發率原本不到6成，預計今年以現金股利配發率65%向董事會提案，股票股利部分還要研議。

第一金今天傍晚舉行線上法人說明會。2025年第一金控與旗下第一銀行獲利雙雙再創高，金控稅後淨利269.33億元，年增6.2%，每股稅後盈餘（EPS）為1.87元，子公司銀行稅後淨利達256.63億元，年增7.8%。此外，證券、人壽等其他子公司獲利貢獻合計達新台幣24.20億元，年增4.5%。

第一金控副總經理李淑玲表示，金控今年持續力拚獲利創新高，預計今年獲利動能主要來自核心業務，包括銀行的中小企業授信與外幣放款等，證券、人壽等非銀行子公司去年對金控獲利貢獻近9%，今年貢獻度希望朝10%邁進。

法人關注台美關稅談判、信用保證機制等對業務影響，李淑玲說明，一銀在美國據點布局完整，可以支持台商赴美投資需求，加上海外分行具備跨境整合服務能力，目前雖然政府支持企業投資美國信用保證機制仍在規劃中，但認為有助於推升未來外幣放款成長動能，1月外幣放款動能近1成，預估今年外幣放款雙位數成長應沒問題。

展望海外市場發展，第一金表示，看好美國、日本與越南等市場，美國因科技廠有赴美投資需求，台積電也到日本布局，去年8月設置大阪出張所目前已損益兩平，此外，不少工廠也轉移到東南亞、越南，看好其業務成長。

外界關注今年股利政策，李淑玲指出，獲利成長希望可以回饋股東，現金股利配發率過去不到6成，今年希望提升到65%並向董事會提案，股票股利還要再討論，最後結果還是由董事會決議，但可透露今年現金股利配發率一定比去年好。

至於房市展望，李淑玲表示，可能呈現量縮、價格微調格局，因建商成本墊高，價格大幅下修空間有限，但可能透過裝潢附家電等方案，提高議價彈性，整體房市仍有一定比例的剛性需求，預估今年房貸餘額溫和成長5%，整體放款預估也年增5%。

中東戰火延燒，法人關注曝險狀況，李淑玲進一步解釋，會先暫緩對中東的授信與投資，不過，目前在中東地區曝險主要集中在產油國如阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯與卡達，曝險金額約12億美元，占整體授信跟投資金額比例很小，風險應屬可控。

第一金人壽今年接軌保險業新制，第一金今天揭露，人壽今年開帳日的合約服務邊際（CSM）餘額為100億元，預期攤銷率約7%，今年新契約CSM希望可成長1成。今年金融資產重分類後，持有的股票部位全部都轉到FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量），因此股市實現資本利得不會反映在當期損益，而是反映在淨值。