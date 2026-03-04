邁達特財報／2025年全年EPS 1.82元 淨利成長202%

IT智能化最佳夥伴MetaAge邁達特（6112）4日董事會通過2025年合併財務報告，合併營收約218.4億，年增19%；歸屬於母公司業主淨利3.43億元，較前年成長3倍，每股盈餘為1.82元。綜觀2025年營運表現，在成熟產品Cisco、Dell持穩的基礎上，邁達特亦成功掌握公有雲與開源軟體的強勁成長動能，尤其在AWS、Microsoft及Red Hat三大產品線表現亮眼。同時，海外子公司營運穩健，進一步帶動集團整體營運持續成長。

邁達特總經理施建成表示：「我們已於2026年取得台灣AWS代理商身分，另隨著Microsoft通路架構逐步轉向代理商體系，邁達特將透過代理優勢深耕通路，全力搶攻市場占有率。除了延續公有雲業務的爆發性成長，邁達特亦將整合AI落地與資安防護的實戰經驗，協助企業將AI技術轉化為實際商業價值，進一步優化邁達特整體毛利結構並提升市場競爭動能。」

在子公司營運方面，邁達特將持續推動子公司的垂直與水平整合，包括專注智慧客服領域的德鴻科技、布局亞太市場的逐鹿數位、美國子公司Brainstorm以及南非子公司Corex等，共同建構跨區域、跨產業的價值鏈。透過集團資源共享與技術賦能，邁達特將近一步擴大整體市場影響力，為企業客戶提供一站式的智慧化轉型服務。

在語音AI布局上，子公司德鴻科技則展現強勁的研發動能，攜手全球雲端大廠Genesys推出Level 4「代理型體驗生成」方案。德鴻將語音AI從單純自動化推向具備邏輯推理能力的「Agentic AI」，不僅能獨立處理複雜交易、實現70- 80%的高通話攔截率，更透過AI Copilot技術有效降低最高20%的後處理時間（ACW）。此布局將協助大型企業客戶將客服中心從成本中心轉化為高效營收中心，並進一步鞏固德鴻在市場的領先地位。

在企業轉型布局方面，子公司逐鹿數位新推出Gaia X平台，透過低代碼架構縮短企業40%開發與部署時間。該平台整合BPM、DMS與 TMS，不僅可打破數據孤島，更可導入AI流程輔助與自動化簽核，提升50%行政效率，讓管理階層專注高價值決策與風險控管。

同時，該平台將ISO、FDA等標準嵌入營運流程，建立100%可追溯的數位治理機制。此外，該平台可搭配Data Bunker資安防護、支援VMware替代利舊，並提供30分鐘極速復原，以低成本構築全方位數位防護，捍衛企業營運不中斷，強化企業營運韌性與合規能力。