裕民財報／2025年全年EPS 4.31元 看好今年散裝市場

裕民航運（2606）4日公布2025年財報，全年合併營收為155.6元，年減4.8%，毛利率為28.8%，受到全年運價低於去年同期，稅後純益36.4億元，年減22.2%，每股盈餘為4.31元。

裕民2025年第4季乾散貨市場呈現結構性分化走勢，運價回升主要由大型船舶與長程航線需求帶動，裕民第4季合併營收42.2億元，季減1.7%，年增9.2%，毛利率為35.4%，稅後純益13.1億元，季減9.7%，年增42.1%，每股盈餘為1.55元。

第年第4季主要礦商出貨節奏回升，以及巴西與西非等長水路航線裝載需求增加影響，海岬型船舶運價較前季明顯改善。相較之下，煤炭與部分穀物貨種仍受終端需求調整與能源政策因素影響，市場復甦動能不一。鋁土礦貿易則持續展現結構性需求，長程運輸需求相對穩健，成為支撐大型船舶需求的重要貨種之一。

裕民航運表示，第4季波羅的海指數（BDI）平均為2,159點，較上一季成長9%，反映在鐵礦石與鋁土礦等長程貨種需求帶動下，整體市場活絡度有所改善。儘管煤炭與部分穀物貨種仍面臨需求調整，裕民持續透過長約與現貨的平衡配置，維持營運彈性與現金流穩定，並強化船隊營運效率與風險控管。在船舶供給成長受限、定期特檢停航時間增加的背景下，2026年乾散貨市場可望維持相對穩定水準，中大型船舶運價表現具備支撐條件。

今年裕民的營運成長也有想像空間，首艘液化天然氣（LNG）運輸船預計於2026年度正式交船，象徵裕民正式跨足LNG能源運輸領域，開啟業務發展新篇章。此一布局不僅有助於拓展營運版圖，也為裕民參與全球能源轉型奠定關鍵基礎。未來，裕民將持續推動船隊結構優化與多角化發展，穩健擴充新世代船舶，朝船隊規模達100艘、總載重噸達1,000萬噸的長期成長目標邁進，強化整體競爭力與永續發展動能。

裕民目前持有新造船訂單共13艘，包括6艘極限靈便型、4艘海岬型、2艘合資風電運維母船及1艘合資LNG船，將自2026年起陸續交付，持續優化節能船隊與多元業務布局。

在全球船舶供給面方面，新船訂單占現有船隊比率約12.5%，仍處於相對低檔水準。加上主要造船廠塢檔緊俏，新船造價維持高檔，交付節奏因此受限。另一方面，散裝船平均航速較2008年水準下降約21%，進一步壓抑實際可用運力。隨著2011年交船高峰期船舶陸續進入第三次特檢階段，單次進塢時間可達3至4周，Clarksons預估2026年將有逾3,000艘船舶進行特檢，短期內將對有效運力形成壓抑，有助於市場供需維持相對平衡。