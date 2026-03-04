快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

聽新聞
0:00 / 0:00

裕民財報／2025年全年EPS 4.31元 看好今年散裝市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

裕民航運（2606）4日公布2025年財報，全年合併營收為155.6元，年減4.8%，毛利率為28.8%，受到全年運價低於去年同期，稅後純益36.4億元，年減22.2%，每股盈餘為4.31元。

裕民2025年第4季乾散貨市場呈現結構性分化走勢，運價回升主要由大型船舶與長程航線需求帶動，裕民第4季合併營收42.2億元，季減1.7%，年增9.2%，毛利率為35.4%，稅後純益13.1億元，季減9.7%，年增42.1%，每股盈餘為1.55元。

第年第4季主要礦商出貨節奏回升，以及巴西與西非等長水路航線裝載需求增加影響，海岬型船舶運價較前季明顯改善。相較之下，煤炭與部分穀物貨種仍受終端需求調整與能源政策因素影響，市場復甦動能不一。鋁土礦貿易則持續展現結構性需求，長程運輸需求相對穩健，成為支撐大型船舶需求的重要貨種之一。

裕民航運表示，第4季波羅的海指數（BDI）平均為2,159點，較上一季成長9%，反映在鐵礦石與鋁土礦等長程貨種需求帶動下，整體市場活絡度有所改善。儘管煤炭與部分穀物貨種仍面臨需求調整，裕民持續透過長約與現貨的平衡配置，維持營運彈性與現金流穩定，並強化船隊營運效率與風險控管。在船舶供給成長受限、定期特檢停航時間增加的背景下，2026年乾散貨市場可望維持相對穩定水準，中大型船舶運價表現具備支撐條件。

今年裕民的營運成長也有想像空間，首艘液化天然氣（LNG）運輸船預計於2026年度正式交船，象徵裕民正式跨足LNG能源運輸領域，開啟業務發展新篇章。此一布局不僅有助於拓展營運版圖，也為裕民參與全球能源轉型奠定關鍵基礎。未來，裕民將持續推動船隊結構優化與多角化發展，穩健擴充新世代船舶，朝船隊規模達100艘、總載重噸達1,000萬噸的長期成長目標邁進，強化整體競爭力與永續發展動能。

裕民目前持有新造船訂單共13艘，包括6艘極限靈便型、4艘海岬型、2艘合資風電運維母船及1艘合資LNG船，將自2026年起陸續交付，持續優化節能船隊與多元業務布局。

在全球船舶供給面方面，新船訂單占現有船隊比率約12.5%，仍處於相對低檔水準。加上主要造船廠塢檔緊俏，新船造價維持高檔，交付節奏因此受限。另一方面，散裝船平均航速較2008年水準下降約21%，進一步壓抑實際可用運力。隨著2011年交船高峰期船舶陸續進入第三次特檢階段，單次進塢時間可達3至4周，Clarksons預估2026年將有逾3,000艘船舶進行特檢，短期內將對有效運力形成壓抑，有助於市場供需維持相對平衡。

裕民 能源政策

延伸閱讀

台灣虎航財報／2025年全年 EPS 5.37元 配發現金股利2.42元

譜瑞財報／2025年全年 EPS 34.51元 通過下半年配息8.75元

葡萄王財報／去年全年EPS 8.22元、將配息6元 前二月營收年增6.75%

散裝航運淡季不淡 慧洋自結2月 EPS 0.31元

相關新聞

聯嘉營收／2月6.06億元、年增31%創新高 AI智慧城市訂單助攻營運轉盈

聯嘉投控（3717）2月營收表現亮眼，單月營收突破6億元，月增7.38%、年增31.58%，刷新歷史新高紀錄，顯示營運成長動能轉強。

研華法說會／今年首季接單「驚人！」 預估淡季營收逆勢成長

研華（2395）4日舉行法說會，展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，預估今年首季北美、歐洲及中國大陸三大市場皆會成長，且從B/B Ratio來看，接單情況相當「驚人！」，1~2月BB值衝上1.8，在此情況下，研華預估首季營收將罕見呈現季增、年增雙成長，帶動當季營益率呈現增長趨勢。

國際油價衝上80美元大關 台塑化續強、這檔拉出三根漲停

中東情勢緊張，資金撤離亞股，台股、日股、韓股、港股4日都大跌，台股盤中下跌逾千點，國際油價也持續上漲，布蘭特原油5月期貨兩天上漲11%，衝破80美元。美國總統川普表示將為油輪提供保險擔保和海軍護航，但原油期貨並沒有出現下跌的跡象，僅漲幅趨緩。台塑化（6505）4日盤中一度衝至63.3元，盤中漲幅近2%；山隆（2616）則拉出第三根漲停至18元。

卓揆掛保證「不斷氣」 欣天然、欣高股價仍衝漲停

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動報復方案，包括攻擊能源設施，目的是讓混亂擴及整體中東地區。伊朗攻擊卡達一處關鍵天然氣設施，引發天然氣可能缺乏的擔憂。行政院長卓榮泰３日表示，政府會確認所有能源供應無虞。不過欣天然（9918）、欣高（9931）仍攻上漲停板，大台北盤中大漲逾5%。

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。