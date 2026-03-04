聽新聞
0:00 / 0:00
宏盛財報／2025年全年EPS 2.06元 擬配息1.5元、現金殖利率7.7％
宏盛（2534）4日發布財報，2025年稅後純益9.74億元，年增227.1%，每股稅後純益（EPS）2.06元，董事會決議，擬配發每股現金股利1.5元，以4日19.4元收盤價計算，現金殖利率7.7％。
宏盛去年主要受惠新北市新店區「宏盛心中央」完工交屋，新北市汐止成屋案「宏盛心」則持續銷售認列。
交屋量方面，宏盛表示，預估分回總銷70.66億元的「石牌合建分售案」預計第3季完工，總銷4.2億元「宏盛淬白」預計第2季啟動交屋作業，總銷23億元內湖「宏盛掬白」預計2027年第4季完工，2028年第2季交屋。
宏盛去年首度跨足公辦都更案，拿下「南京龍江公辦都更案」，全案預計投入約34.06億元，預計於2031年完工。
宏盛表示，未來將持續秉持誠信理念，與國家住都中心聯手，在台北核心點打造一座兼具永續居住與育兒風景的時代地標，實現與環境共生與健康共榮的社區環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。