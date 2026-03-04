台灣虎航財報／2025年全年 EPS 5.37元 配發現金股利2.42元

台灣虎航（6757）4日董事會通過2025年財報，全年營收168.99億元，年增2.9%，稅後純益24.67億，年減約11%，主受增列備用發動機維修準備及引進新機等資本投資等影響，每股稅後盈餘(EPS)5.37元，董事會中亦同步通過以不低於可供分配盈餘的50%分派股息，每股配發現金股利約2.42元，展現獲利共享誠意。以4日收盤價60元計算，現金殖利率約4%，預計於5月28日股東會後依程序另訂發放日期。

台灣虎航受惠於國人出國需求不斷成長，營運效益表現出色，不只去年獲利表現出色，1月自結單月營收為16.59億元，創歷史次高；而2月適逢農曆春節9天連假，在班班接近滿載的情況下，預估自結單月與累計營收應可再創佳績，整體2026年市場客運收益看好。

依據日本政府觀光局(JNTO)數據顯示，1月訪日外國觀光客人次約達360萬人，若依國籍排序，台灣僅次於韓國及中國大陸位居第三，且台灣旅客今年1月訪日人數達69萬人，較去年同期之訪日人數上升17%，顯示日本仍是國人喜愛的首要旅遊目的地。

此外，3月30日也將首航台中-沖繩航線，屆時由桃園、台中、台南、高雄即可全區直飛沖繩，完美落實「就近出發」的便利布局，成為全台唯一完整布局沖繩的國籍航空，鞏固台日航線領導地位。

針對市場關注的股利政策，台灣虎航表示，公司始終秉持與投資人共享獲利之初衷。去年度在彌補近3年疫情期間虧損後，搭配資本公積發放高額股息，展現回饋股東於疫情期間對公司持續支持的誠意。

未來在綜合評估長期成長動能後，傾向採取穩定且永續的配息方針，以致力於維持資本結構的穩健與市場期待的平衡。

展望未來，台灣虎航對旅遊市場成長動能深具信心，並採取穩定且永續的股利政策，本次保留盈餘除新機隊引進計畫，以強化航網布局外，面對近期國際衝突導致的原油價格波動及地緣政治不確定性，此舉能有效鞏固財務韌性與抗風險能力，確保公司在變動環境中保持領先優勢，為股東創造更長遠的價值。