經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

台灣虎航財報／2025年全年 EPS 5.37元 配發現金股利2.42元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣虎航（6757）4日董事會通過2025年財報，全年營收168.99億元，年增2.9%，稅後純益24.67億，年減約11%，主受增列備用發動機維修準備及引進新機等資本投資等影響，每股稅後盈餘(EPS)5.37元，董事會中亦同步通過以不低於可供分配盈餘的50%分派股息，每股配發現金股利約2.42元，展現獲利共享誠意。以4日收盤價60元計算，現金殖利率約4%，預計於5月28日股東會後依程序另訂發放日期。

台灣虎航受惠於國人出國需求不斷成長，營運效益表現出色，不只去年獲利表現出色，1月自結單月營收為16.59億元，創歷史次高；而2月適逢農曆春節9天連假，在班班接近滿載的情況下，預估自結單月與累計營收應可再創佳績，整體2026年市場客運收益看好。

依據日本政府觀光局(JNTO)數據顯示，1月訪日外國觀光客人次約達360萬人，若依國籍排序，台灣僅次於韓國及中國大陸位居第三，且台灣旅客今年1月訪日人數達69萬人，較去年同期之訪日人數上升17%，顯示日本仍是國人喜愛的首要旅遊目的地。

此外，3月30日也將首航台中-沖繩航線，屆時由桃園、台中、台南、高雄即可全區直飛沖繩，完美落實「就近出發」的便利布局，成為全台唯一完整布局沖繩的國籍航空，鞏固台日航線領導地位。

針對市場關注的股利政策，台灣虎航表示，公司始終秉持與投資人共享獲利之初衷。去年度在彌補近3年疫情期間虧損後，搭配資本公積發放高額股息，展現回饋股東於疫情期間對公司持續支持的誠意。

未來在綜合評估長期成長動能後，傾向採取穩定且永續的配息方針，以致力於維持資本結構的穩健與市場期待的平衡。

展望未來，台灣虎航對旅遊市場成長動能深具信心，並採取穩定且永續的股利政策，本次保留盈餘除新機隊引進計畫，以強化航網布局外，面對近期國際衝突導致的原油價格波動及地緣政治不確定性，此舉能有效鞏固財務韌性與抗風險能力，確保公司在變動環境中保持領先優勢，為股東創造更長遠的價值。

台灣虎航 沖繩 國籍航空 現金股利

相關新聞

研華法說會／今年首季接單「驚人！」 預估淡季營收逆勢成長

研華（2395）4日舉行法說會，展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，預估今年首季北美、歐洲及中國大陸三大市場皆會成長，且從B/B Ratio來看，接單情況相當「驚人！」，1~2月BB值衝上1.8，在此情況下，研華預估首季營收將罕見呈現季增、年增雙成長，帶動當季營益率呈現增長趨勢。

國際油價衝上80美元大關 台塑化續強、這檔拉出三根漲停

中東情勢緊張，資金撤離亞股，台股、日股、韓股、港股4日都大跌，台股盤中下跌逾千點，國際油價也持續上漲，布蘭特原油5月期貨兩天上漲11%，衝破80美元。美國總統川普表示將為油輪提供保險擔保和海軍護航，但原油期貨並沒有出現下跌的跡象，僅漲幅趨緩。台塑化（6505）4日盤中一度衝至63.3元，盤中漲幅近2%；山隆（2616）則拉出第三根漲停至18元。

卓揆掛保證「不斷氣」 欣天然、欣高股價仍衝漲停

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動報復方案，包括攻擊能源設施，目的是讓混亂擴及整體中東地區。伊朗攻擊卡達一處關鍵天然氣設施，引發天然氣可能缺乏的擔憂。行政院長卓榮泰３日表示，政府會確認所有能源供應無虞。不過欣天然（9918）、欣高（9931）仍攻上漲停板，大台北盤中大漲逾5%。

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

愛爾達股利4.806元

愛爾達（8487）董事會昨（3）日通過2025年每股純益4.03元，每股配發股利4.806元，盈餘分配率達119%。愛爾達董事長陳怡君樂觀表示，2026年是運動轉播大年，迎接3月的WBC、6月的世足以及9月的亞運，同時開拓新支線，搶進寵物頻道。法人看好今年愛爾達營收、獲利可望創新高。

