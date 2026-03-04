快訊

望隼營收／2月3.15億元、年增21.32% 創同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

望隼（4771）4日公告2026年2月合併營收為3.15億元，較去年同期成長21.32%，累積今年前二月合併營收6.82億元，年增32.31%，成為歷年2月同期的新高紀錄。營收成長繼續延續去年雙11、雙12的補貨潮，終端消費者對美瞳片及功能型鏡片的需求依然強勁，帶動整體營收繼續向上成長。

今年，日本及中國大陸客戶的訂單持續暢旺，現在台灣廠及大陸廠兩岸稼動率仍持續接近滿載。2月已取得日本矽水膠證照，預計下半年將正式量產出貨，可望為日本市場注入強大動力；大陸市場受惠於市場復甦、客戶新品不斷上新，美瞳片依舊供不應求，客戶訂單持續滿載；台灣市場除子公司積極布局各通路外，美瞳片新品也在台灣放量出貨。整體而言，望隼對今年隱形眼鏡的市場需求及公司發展持樂觀看法。

綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。隨著大陸景氣復甦，矽水膠將在大陸、日本、美國及台灣等市場放量出貨，搭配新客戶及新產品持續挹注，我們預期今年營收將展現具競爭力的跳躍式成長。

