快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

統一中控財報／2025年淨賺人民幣20.5億元、年增10.9% 創歷史新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一（1216）旗下統一中控6日公告2025年財報，全年營收達人民幣317.1億元，年增4.6%，稅後純益達人民幣20.5億元，年增10.9%，每股純益達人民幣47.47分，去年營收、獲利皆創歷史新高。

統一中控表示，毛利率由去年同期之32.5%上升0.7％至33.2%，主要受惠於產能效率提升和部分大宗原物料價格回落。另外，董事會同時配發現金股息每股人民幣47.47分。

統一中控表示，2025年是充滿挑戰的一年。中國大陸消費市場正經歷結構性轉型，由「規模擴張」向「質量提升」加速演進。面對行業競爭及消費者行為更趨理性的外部環境，集團憑藉著經驗豐富的經營團隊、穩健的獲利模式與風險控管機制，結合持續優化的組織協同管理效能，實現收益與利潤雙創歷史新高的成績單。

受惠2025年經濟穩中有進與消費回暖，統一中控食品業務營收達人民幣104.9億元，年增5%，占集團總收益33.1%。「湯達人」聚焦核心「豚骨口味」大單品經營，助力品牌收益穩步增長；「統一老壇酸菜牛肉麵」堅持從鮮菜源頭到通路終端的品質監管，消費者滿意度持續提升；「茄皇」以產品為核心，去年下半年推出兩支季節限定新品，為品牌賦能；「統一紅燒牛肉麵」聚焦產品力突破創新，完成調味升級；「滿漢大餐」以「想吃肉，滿漢大餐」為核心訴求，持續聚焦中產階級，精耕產品力。

飲品業務方面，去年營收達人民幣194.7億元，年增1.2%，占集團總收益61.4%。其中，茶飲料約88億元，年增2.6%；果汁33.3億元、奶茶64.7億元，年增1.2%。

展望2026年，集團將繼續堅守「以消費者為先，以奮鬥者為本」的初心，持續深耕產品創新，強化技術研發與市場需求的精準對接，深化產學研協同合作，完善數字化研發體系，以更具競爭力的大單品助力企業勇攀高峰，在滿足消費者需求、推動行業發展的道路上持續前行，創造更大的商業價值與社會價值。

營收 消費者 中產階級

延伸閱讀

正瀚財報／全年營收18.19億元 EPS 4.51元

雙鴻財報／2025年全年 EPS 大賺28.26元、創歷史新高

神達財報／2025年全年EPS 5.15元、本業創新高 將配發4元股利

晟德財報／去年全年EPS 12.33元、創近七年新高 獲利93億元轉虧為盈

相關新聞

研華法說會／今年首季接單「驚人！」 預估淡季營收逆勢成長

研華（2395）4日舉行法說會，展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，預估今年首季北美、歐洲及中國大陸三大市場皆會成長，且從B/B Ratio來看，接單情況相當「驚人！」，1~2月BB值衝上1.8，在此情況下，研華預估首季營收將罕見呈現季增、年增雙成長，帶動當季營益率呈現增長趨勢。

國際油價衝上80美元大關 台塑化續強、這檔拉出三根漲停

中東情勢緊張，資金撤離亞股，台股、日股、韓股、港股4日都大跌，台股盤中下跌逾千點，國際油價也持續上漲，布蘭特原油5月期貨兩天上漲11%，衝破80美元。美國總統川普表示將為油輪提供保險擔保和海軍護航，但原油期貨並沒有出現下跌的跡象，僅漲幅趨緩。台塑化（6505）4日盤中一度衝至63.3元，盤中漲幅近2%；山隆（2616）則拉出第三根漲停至18元。

卓揆掛保證「不斷氣」 欣天然、欣高股價仍衝漲停

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動報復方案，包括攻擊能源設施，目的是讓混亂擴及整體中東地區。伊朗攻擊卡達一處關鍵天然氣設施，引發天然氣可能缺乏的擔憂。行政院長卓榮泰３日表示，政府會確認所有能源供應無虞。不過欣天然（9918）、欣高（9931）仍攻上漲停板，大台北盤中大漲逾5%。

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

愛爾達股利4.806元

愛爾達（8487）董事會昨（3）日通過2025年每股純益4.03元，每股配發股利4.806元，盈餘分配率達119%。愛爾達董事長陳怡君樂觀表示，2026年是運動轉播大年，迎接3月的WBC、6月的世足以及9月的亞運，同時開拓新支線，搶進寵物頻道。法人看好今年愛爾達營收、獲利可望創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。