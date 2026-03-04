統一中控財報／2025年淨賺人民幣20.5億元、年增10.9% 創歷史新高

統一（1216）旗下統一中控6日公告2025年財報，全年營收達人民幣317.1億元，年增4.6%，稅後純益達人民幣20.5億元，年增10.9%，每股純益達人民幣47.47分，去年營收、獲利皆創歷史新高。

統一中控表示，毛利率由去年同期之32.5%上升0.7％至33.2%，主要受惠於產能效率提升和部分大宗原物料價格回落。另外，董事會同時配發現金股息每股人民幣47.47分。

統一中控表示，2025年是充滿挑戰的一年。中國大陸消費市場正經歷結構性轉型，由「規模擴張」向「質量提升」加速演進。面對行業競爭及消費者行為更趨理性的外部環境，集團憑藉著經驗豐富的經營團隊、穩健的獲利模式與風險控管機制，結合持續優化的組織協同管理效能，實現收益與利潤雙創歷史新高的成績單。

受惠2025年經濟穩中有進與消費回暖，統一中控食品業務營收達人民幣104.9億元，年增5%，占集團總收益33.1%。「湯達人」聚焦核心「豚骨口味」大單品經營，助力品牌收益穩步增長；「統一老壇酸菜牛肉麵」堅持從鮮菜源頭到通路終端的品質監管，消費者滿意度持續提升；「茄皇」以產品為核心，去年下半年推出兩支季節限定新品，為品牌賦能；「統一紅燒牛肉麵」聚焦產品力突破創新，完成調味升級；「滿漢大餐」以「想吃肉，滿漢大餐」為核心訴求，持續聚焦中產階級，精耕產品力。

飲品業務方面，去年營收達人民幣194.7億元，年增1.2%，占集團總收益61.4%。其中，茶飲料約88億元，年增2.6%；果汁33.3億元、奶茶64.7億元，年增1.2%。

展望2026年，集團將繼續堅守「以消費者為先，以奮鬥者為本」的初心，持續深耕產品創新，強化技術研發與市場需求的精準對接，深化產學研協同合作，完善數字化研發體系，以更具競爭力的大單品助力企業勇攀高峰，在滿足消費者需求、推動行業發展的道路上持續前行，創造更大的商業價值與社會價值。