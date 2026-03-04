鮮活果汁營收／2月3.3億元、年增87.6％ 單月、累月雙創新高

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動報復方案，包括攻擊能源設施，目的是讓混亂擴及整體中東地區。伊朗攻擊卡達一處關鍵天然氣設施，引發天然氣可能缺乏的擔憂。行政院長卓榮泰３日表示，政府會確認所有能源供應無虞。不過欣天然（9918）、欣高（9931）仍攻上漲停板，大台北盤中大漲逾5%。

