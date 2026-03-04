快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

葡萄王財報／去年全年EPS 8.22元、將配息6元 前二月營收年增6.75%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

葡萄王（1707）董事會4日通過2025年度財務報告。全年合併營收為102.5億元，年減8.14%，稅後淨利12.18億元，年減15.8%，每股稅後純益（EPS）8.22元。董事會並通過2025年度股利分派案，擬配發現金股利6元，配發率約73%，其中上半年已發放2.2元，預計2025年下半年將配發3.8元。

葡萄王4日並公布2026年2月合併營收，受農曆春節及228連續假期影響，工作天數減少，單月營收較去年同期小幅減少1.35%。累計今年前二月營收年增6.75%，整體營運表現穩健。公司表示，隨著3月進入產業傳統旺季，加上OEM/ODM訂單持續放量與海外市場布局穩健推進，營運動能可望逐步升溫。

針對去年營運表現，葡萄王指出，去年營收主要受到直銷通路促銷節奏調整、及部分市場需求轉趨保守影響，不過OEM/ODM業務持續維持強勁成長動能，成為集團營運的重要支撐。

針對今年2月各事業體的表現，葡萄王表示，母公司台灣葡萄王OEM／ODM業務維持強勁動能。受惠於全球品牌客戶對成品代工需求持續放量，以及海外市場對菇菌類與益生菌原料需求顯著提升，2月營收年增33.52%，累計1-2月營收年增46.83%。

此外，台灣葡萄王代工團隊除持續推動海外市場法規註冊布局外，亦積極推廣發酵代工業務，成功將精準發酵量產技術導入歐美客戶供應鏈體系，未來發酵代工業務占比可望逐步提升，為中長期營運成長奠定重要基礎。

自有品牌方面，配合農曆春節與春遊檔期需求，加上康貝特200P搭上2026年世界棒球經典賽推出特別版包裝，帶動機能飲料銷售動能。保健飲品「解の益」與「田七瑪卡王」亦掌握年前應酬與情人節檔期需求，在通路行銷活動帶動下銷售表現亮眼，自有品牌2月營收年增2.2%。在OEM／ODM穩健推進與自有品牌銷售回溫帶動下，台灣事業體2月營收年增19.1%，累計前二月年增26.03%。

直銷事業體UVACO葡眾方面，由於農曆年前產品備貨需求已反映於1月營收，加上2月工作天數減少影響，單月營收年減6.76%，累計前二月營收年增0.71%。隨著3月至6月進入直銷衝聘高峰期，加上馬來西亞市場即將正式啟動，預期將為後續營運帶來新的成長動能。

上海葡萄王2月營收年增5.24%，累計前二月營收年增16%。公司表示，隨著春節假期結束後客戶陸續復工，團隊已積極展開客戶拜訪與訂單跟進，依目前掌握的訂單與生產排程，預期3月營收可望延續正向成長趨勢。

葡萄王 現金股利 營收

延伸閱讀

群電財報／2025年全年 EPS 5.2元 擬配發3.7元股息、配發率逾七成

正瀚財報／全年營收18.19億元 EPS 4.51元

聖暉去年EPS 28.42元 年配息20元

順德財報／去年 EPS 1.66元 擬配發1.1元股息 啟動均熱片營收貢獻元年

相關新聞

研華法說會／今年首季接單「驚人！」 預估淡季營收逆勢成長

研華（2395）4日舉行法說會，展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，預估今年首季北美、歐洲及中國大陸三大市場皆會成長，且從B/B Ratio來看，接單情況相當「驚人！」，1~2月BB值衝上1.8，在此情況下，研華預估首季營收將罕見呈現季增、年增雙成長，帶動當季營益率呈現增長趨勢。

國際油價衝上80美元大關 台塑化續強、這檔拉出三根漲停

中東情勢緊張，資金撤離亞股，台股、日股、韓股、港股4日都大跌，台股盤中下跌逾千點，國際油價也持續上漲，布蘭特原油5月期貨兩天上漲11%，衝破80美元。美國總統川普表示將為油輪提供保險擔保和海軍護航，但原油期貨並沒有出現下跌的跡象，僅漲幅趨緩。台塑化（6505）4日盤中一度衝至63.3元，盤中漲幅近2%；山隆（2616）則拉出第三根漲停至18元。

卓揆掛保證「不斷氣」 欣天然、欣高股價仍衝漲停

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動報復方案，包括攻擊能源設施，目的是讓混亂擴及整體中東地區。伊朗攻擊卡達一處關鍵天然氣設施，引發天然氣可能缺乏的擔憂。行政院長卓榮泰３日表示，政府會確認所有能源供應無虞。不過欣天然（9918）、欣高（9931）仍攻上漲停板，大台北盤中大漲逾5%。

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

愛爾達股利4.806元

愛爾達（8487）董事會昨（3）日通過2025年每股純益4.03元，每股配發股利4.806元，盈餘分配率達119%。愛爾達董事長陳怡君樂觀表示，2026年是運動轉播大年，迎接3月的WBC、6月的世足以及9月的亞運，同時開拓新支線，搶進寵物頻道。法人看好今年愛爾達營收、獲利可望創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。