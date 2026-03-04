快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

散裝航運淡季不淡 慧洋自結2月 EPS 0.31元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

慧洋-KY（2637）4日公告2月合併營收12.71億元，並同步公告自結獲利，自結每股稅前盈餘為0.31元。

中國大陸農曆春節放假放緩運輸需求，然美洲穀物出口仍維持熱絡，推升慧洋2月份單月營業淨利3.18億元，營業利益率由上月18%回升至25%，稅前淨利則為2.30億元，自結每股稅前盈餘為0.31元；累計前2月合併營收為新台幣26.17億元，營業淨利5.54億元，稅前盈餘3.02億元，自結每股稅前盈餘0.41元。

慧洋表示，自1月份以來南、北美洲穀物出貨需求強勁，船舶供給吃緊，帶動2月傳統淡季散裝運價指數向上攀升，挹注慧洋營運繳出亮眼表現。

在船隊布局方面，2026年預計將有8艘新船加入營運團隊，皆為最新型節能船舶，增加慧洋在船隊調度與合約議價空間；今年亦將維持去年處分船舶力道，提升船隊整體營運效率，並充實現金流以強化財務結構。

針對近期美伊戰火升溫，相關區域保費已大幅提升，雖紅海、波斯灣一帶主要為貨櫃船及油輪通行為主，散裝船受影響較小，然公司仍將積極與租家協調溝通，避免前往。

展望2026，3月份南美洲穀物收成旺季可望延續散裝運輸需求，而美中後續貿易關係、全球政經局勢以及區域衝突的變化，慧洋將持續審慎觀察。

慧洋

延伸閱讀

正瀚財報／全年營收18.19億元 EPS 4.51元

美伊開戰全球貨櫃輪運價漲聲響起 長榮、陽明、萬海法人喊買

光聖1月EPS 2.3元

聖暉去年每股純益達28.42元、年度合計配息20元 雙創新高

相關新聞

研華法說會／今年首季接單「驚人！」 預估淡季營收逆勢成長

研華（2395）4日舉行法說會，展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，預估今年首季北美、歐洲及中國大陸三大市場皆會成長，且從B/B Ratio來看，接單情況相當「驚人！」，1~2月BB值衝上1.8，在此情況下，研華預估首季營收將罕見呈現季增、年增雙成長，帶動當季營益率呈現增長趨勢。

國際油價衝上80美元大關 台塑化續強、這檔拉出三根漲停

中東情勢緊張，資金撤離亞股，台股、日股、韓股、港股4日都大跌，台股盤中下跌逾千點，國際油價也持續上漲，布蘭特原油5月期貨兩天上漲11%，衝破80美元。美國總統川普表示將為油輪提供保險擔保和海軍護航，但原油期貨並沒有出現下跌的跡象，僅漲幅趨緩。台塑化（6505）4日盤中一度衝至63.3元，盤中漲幅近2%；山隆（2616）則拉出第三根漲停至18元。

卓揆掛保證「不斷氣」 欣天然、欣高股價仍衝漲停

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動報復方案，包括攻擊能源設施，目的是讓混亂擴及整體中東地區。伊朗攻擊卡達一處關鍵天然氣設施，引發天然氣可能缺乏的擔憂。行政院長卓榮泰３日表示，政府會確認所有能源供應無虞。不過欣天然（9918）、欣高（9931）仍攻上漲停板，大台北盤中大漲逾5%。

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

愛爾達股利4.806元

愛爾達（8487）董事會昨（3）日通過2025年每股純益4.03元，每股配發股利4.806元，盈餘分配率達119%。愛爾達董事長陳怡君樂觀表示，2026年是運動轉播大年，迎接3月的WBC、6月的世足以及9月的亞運，同時開拓新支線，搶進寵物頻道。法人看好今年愛爾達營收、獲利可望創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。