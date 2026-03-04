研華法說會／今年首季接單「驚人！」 預估淡季營收逆勢成長

研華（2395）4日舉行法說會，展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，預估今年首季北美、歐洲及中國大陸三大市場皆會成長，且從B/B Ratio來看，接單情況相當「驚人！」，1~2月BB值衝上1.8，在此情況下，研華預估首季營收將罕見呈現季增、年增雙成長，帶動當季營益率呈現增長趨勢。

展望今年首季，研華預估，以平均匯率美元31元計算，研華預估營收為5.9~6.1億美元（182.9~189.1億元），相比去年第4季將季增2.06~5.52%，與去年同期相比年增5.41%~8.99%；毛利率38~40%，年比、季比相當；營益率16~18%，呈現成長趨勢。

陳清熙表示，從B/B Ratio來看，2025年第4季已達1.33，其中北美、歐洲及大陸等三大區域分別為1.28、1.57與1.25。而今年第1季，陳清熙用「驚人！」形容接單情況，不只創下歷史新高紀錄，1~2月BB值更衝上1.8。

陳清熙分析，今年第1季在醫療、半導體、影音專案及通路接單都有顯著成長。從三大區域來看，北美、大陸、台灣及韓國都有雙位數成長，歐洲則高個位數增長，至於日本及印度市場則相對保守。

研華董事長劉克振表示，2025年是研華展現營運韌性並推動轉型的重要關鍵年。面對產業全面邁向AI化與邊緣運算加速發展的趨勢，研華將於2026年以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」作為品牌發展主軸，持續推動軟硬體深度協作，打造具備高度彈性與可擴展性的多元邊緣解決方案的最佳平台，並在AI時代扮演「邊緣AI落地」的重要倡議者，成為市場最受信賴的關鍵硬體與軟體平台供應商。

劉克振指出，研華將持續貫徹Niche-BU-Cluster與阿米巴經營模式，強化以高附加價值為核心的全球市場精耕策略，並建立橫跨八大區域的WWBO(Worldwide Business Operations)全球區域銷售營運總部模式，以更高紀律加速區域與產業版圖擴張。同步打造以Cross-Docking與AI自主營運為核心的全球端到端供應鏈，逐步實現涵蓋規劃、採購與供應協作的全流程可視化與自主決策能力，預計可達成超過80%端到端（End-to-End）與Cross-Docking覆蓋率，並提升約30%的庫存周轉效率及縮短50%生產周期，以支撐未來Edge AI應用快速成長所帶來的市場需求。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，隨著市場需求由雲端運算逐步延伸至產業現場與企業本地端，Edge AI正成為推動新一波產業升級的重要引擎。企業導入AI的焦點，也從單純算力競賽，轉向如何在實際場域創造營運價值，包括即時決策、資料隱私保護與低延遲運算等需求，帶動邊緣AI推論加速成長。同時，隨著AI應用複雜度提升，產業競爭模式亦由過去以零組件與硬體平台為主的供應鏈競爭，逐步轉向以系統整合與生態系合作為核心的新型態競爭。

研華持續深化Edge AI軟硬平台布局，以工業Edge AI的規模化落地為核心策略，全新推出WISE軟體平台旗下的WEDA（WISE-Edge Developer Architecture）開發者架構。透過標準化與模組化設計，WEDA整合多元晶片架構，建立統一的Edge AI開發環境，並支援快速部署與多站點擴展，同時實現AI Life Cycle管理（從開發、部署到運營）。

研華同步亦建構從Edge嵌入式、Edge AI到企業本地端伺服器的三層式硬體架構，結合WEDA開發者架構與全球領先的邊緣生態系夥伴，打造預整合且可規模化的解決方案。目前相關應用已拓展至智慧製造、機器人、醫療與智慧城市等領域，其中以AMR、自動化產線與能源基礎設施等場域動能最為明確。

迎向未來，隨著Physical AI(實體AI)與自主化應用發展加速，研華將以「規模化、整合化、策略化」為核心，協助客戶將算力轉化為持續性的商業價值，並以WISE平台進一步打通Edge AI從概念驗證到規模化商轉的最後一哩路，加速工業場域導入成功率，推動研華邁入新一代工業AI成長曲線，進而實踐「智能地球的推手」之品牌願景。