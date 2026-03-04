東聯財報／2025全年度稅後淨損8.8億元 EPS-1.01

東聯（1710）3日公布2025年全年度財報，稅後淨損8.8億元，每股淨損（EPS）-1.01元。

東聯日前表示，乙二醇（EG）新產能增速放緩，預期今年供給過剩情況將較去年改善。

東聯乙烯、氨儲存槽將啟用，法人認為將降低生產成本、有助減少虧損。東聯表示，自主進口氨原料後，估將節省四至五成成本；除自用外，亦規劃對外銷售，切入國內氨市場。乙烯儲槽也已完工，目前可自主進口乙烯，未來除供應來源增加，也無需受制於中油歲修。

東聯指出，2026年電子業特用化學品仍將是一大轉型主軸。東聯日前表示，半導體應用的電子級DB（二乙二醇丁醚）銷量放大，電子級EA產品客戶提貨量顯著增加。

此外，東聯位於中國大陸揚州的子公司遠東聯石化，跟隨母公司轉型腳步，降低EG、增加EO等特用化學品生產比重。目前揚州廠調整已全部完成，可以全部生產EO，視市場需求調整產能配置，今年期望在中國大陸基礎設施需求仍有一定規模的前提下，銷量估將再上層樓，期望特化品銷售能由目前的每月3,000噸，大幅提高至每月5,000噸。