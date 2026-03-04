國際油價衝上80美元大關 台塑化續強、這檔拉出三根漲停

中東情勢緊張，資金撤離亞股，台股、日股、韓股、港股4日都大跌，台股盤中下跌逾千點，國際油價也持續上漲，布蘭特原油5月期貨兩天上漲11%，衝破80美元。美國總統川普表示將為油輪提供保險擔保和海軍護航，但原油期貨並沒有出現下跌的跡象，僅漲幅趨緩。台塑化（6505）4日盤中一度衝至63.3元，盤中漲幅近2%；山隆（2616）則拉出第三根漲停至18元。

中東衝突升溫，伊朗不僅攻擊美軍的中東基地，也鎖定波灣能源設施，攻擊卡達一處關鍵天然氣設施與沙烏地阿拉伯一座大型煉油廠，並已襲擊阿拉伯聯合大公國、科威特、伊拉克、阿曼和巴林等國的飯店、機場與港口。

同時伊朗革命衛隊司令3月2日在伊朗國家電視台發出警告，表示荷莫茲海峽已關閉，若有人試圖通過，將對那些船隻開火。

荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣能源進口占比逾96%，約60%石油與三分之一天然氣須經荷莫茲海峽。沙烏地阿拉伯是台灣最大石油供應國，台灣超過30%液化天然氣來自卡達。

川普為此承諾，將為通過荷莫茲海峽的油輪及其他船隻提供保險擔保和海軍護航。川普周二表示，美國國際開發金融公司將以「非常合理的價格」提供保險，協助確保波斯灣的能源運輸和其他商業貿易暢通無阻。此外，他還表示，「必要時」，美國海軍將「儘快」開始為通過荷莫茲海峽的油輪與天然氣運輸船護航。

不過油價仍尚未出現下跌的跡象，布蘭特原油5月期貨盤中上漲約1%。

台塑化表示，美伊戰爭開打，油價上漲幾乎是必然結果，伊朗軍事力量較強，整體衝突持續時間可能較長，對油價影響的強度與期間，預期都會高於美國打擊委內瑞拉的當時情境。不過，實際漲幅與時間長短無法預期。

台塑化指出，油價上漲確實有助於該公司的外銷業務，內銷價格無法完全反映成本，反而不利。不過如戰事拖過3月，對油價的影響將擴大。

台塑化今一度試圖站穩60元，但盤中漲幅縮小，上漲逾1%，山隆則拉出第三根漲停，但成交量僅700張。