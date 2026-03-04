快訊

國際油價衝上80美元大關 台塑化續強、這檔拉出三根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

中東情勢緊張，資金撤離亞股，台股、日股、韓股、港股4日都大跌，台股盤中下跌逾千點，國際油價也持續上漲，布蘭特原油5月期貨兩天上漲11%，衝破80美元。美國總統川普表示將為油輪提供保險擔保和海軍護航，但原油期貨並沒有出現下跌的跡象，僅漲幅趨緩。台塑化（6505）4日盤中一度衝至63.3元，盤中漲幅近2%；山隆（2616）則拉出第三根漲停至18元。

中東衝突升溫，伊朗不僅攻擊美軍的中東基地，也鎖定波灣能源設施，攻擊卡達一處關鍵天然氣設施與沙烏地阿拉伯一座大型煉油廠，並已襲擊阿拉伯聯合大公國、科威特、伊拉克、阿曼和巴林等國的飯店、機場與港口。

同時伊朗革命衛隊司令3月2日在伊朗國家電視台發出警告，表示荷莫茲海峽已關閉，若有人試圖通過，將對那些船隻開火。

荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣能源進口占比逾96%，約60%石油與三分之一天然氣須經荷莫茲海峽。沙烏地阿拉伯是台灣最大石油供應國，台灣超過30%液化天然氣來自卡達。

川普為此承諾，將為通過荷莫茲海峽的油輪及其他船隻提供保險擔保和海軍護航。川普周二表示，美國國際開發金融公司將以「非常合理的價格」提供保險，協助確保波斯灣的能源運輸和其他商業貿易暢通無阻。此外，他還表示，「必要時」，美國海軍將「儘快」開始為通過荷莫茲海峽的油輪與天然氣運輸船護航。

不過油價仍尚未出現下跌的跡象，布蘭特原油5月期貨盤中上漲約1%。

台塑化表示，美伊戰爭開打，油價上漲幾乎是必然結果，伊朗軍事力量較強，整體衝突持續時間可能較長，對油價影響的強度與期間，預期都會高於美國打擊委內瑞拉的當時情境。不過，實際漲幅與時間長短無法預期。

台塑化指出，油價上漲確實有助於該公司的外銷業務，內銷價格無法完全反映成本，反而不利。不過如戰事拖過3月，對油價的影響將擴大。

台塑化今一度試圖站穩60元，但盤中漲幅縮小，上漲逾1%，山隆則拉出第三根漲停，但成交量僅700張。

相關新聞

卓揆掛保證「不斷氣」 欣天然、欣高股價仍衝漲停

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動報復方案，包括攻擊能源設施，目的是讓混亂擴及整體中東地區。伊朗攻擊卡達一處關鍵天然氣設施，引發天然氣可能缺乏的擔憂。行政院長卓榮泰３日表示，政府會確認所有能源供應無虞。不過欣天然（9918）、欣高（9931）仍攻上漲停板，大台北盤中大漲逾5%。

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

愛爾達股利4.806元

愛爾達（8487）董事會昨（3）日通過2025年每股純益4.03元，每股配發股利4.806元，盈餘分配率達119%。愛爾達董事長陳怡君樂觀表示，2026年是運動轉播大年，迎接3月的WBC、6月的世足以及9月的亞運，同時開拓新支線，搶進寵物頻道。法人看好今年愛爾達營收、獲利可望創新高。

聚陽2026年上半年業績看增

聚陽（1477）昨（3）日舉辦法說會，對上半年營運維持成長看法，並預期第2季動能將明顯增強。聚陽同日公告2月營收29.38億元，年減1.06%，創同期次高；累計前二月營收57.66億元，年減10.88%。

