快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆掛保證「不斷氣」 欣天然、欣高股價仍衝漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動報復方案，包括攻擊能源設施，目的是讓混亂擴及整體中東地區。伊朗攻擊卡達一處關鍵天然氣設施，引發天然氣可能缺乏的擔憂。行政院長卓榮泰３日表示，政府會確認所有能源供應無虞。不過欣天然（9918）、欣高（9931）仍攻上漲停板，大台北盤中大漲逾5%。

英國金融時報（FT）報導，哈米尼在伊朗去年6月遭遇毀滅性的打擊後，便著手制定這項「詳盡」的計畫，包括攻擊能源設施、以及能造成中東航空中斷的打擊行動。「當我們的紅線被跨越，我們就不必再遵守遊戲規則」

伊朗不僅攻擊美軍的中東基地，也鎖定波灣能源設施，攻擊卡達一處關鍵天然氣設施與沙烏地阿拉伯一座大型煉油廠。卡達的能源設施遭伊朗無人機襲擊後，2日被迫關閉，亞洲多國正緊急尋找替代來源。

歐洲天然氣價格持續暴漲，自上周五（2月27日）收盤以來，歐洲天然氣價格已上漲超過70%，自2022年能源危機以來未曾有過如此大的波動幅度。知情人士透露，船東和經紀商目前對大西洋地區的LNG運輸船開出的每日費用，已超過20萬美元，大約是不到一天前報價的兩倍。

針對台灣天然氣是否會短缺問題，經濟部提出三階段方案，包含提前調貨、亞洲調貨、市場買現貨，保證國內能源絕不斷氣。經濟部長龔明鑫表示，3月前半月天然氣已運出荷莫茲海峽，整月天然氣已調到貨，4月調貨也已啟動。

經濟部表示，2月10日已與美國最大液化天然氣（LNG）出口商Cheniere簽署25年長約，自6月起開始交貨，明年起每年供貨量可達120萬公噸，保證國內絕不會斷氣。

但市場仍瀰漫擔憂能源斷鏈氛圍，天然氣公司欣天然、欣高強鎖漲停，大台北漲幅約5%。

龔明鑫 天然氣價格 哈米尼

延伸閱讀

伊朗報復要擴大中東混亂 將對能源設施、航空執行打擊行動

中東情勢緊張 卓揆掛保證能源「不斷氣」

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

美伊戰事相對短暫…專家示警若持續「能源市場恐大亂」 顛覆供應鏈、推升通膨

相關新聞

卓揆掛保證「不斷氣」 欣天然、欣高股價仍衝漲停

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動報復方案，包括攻擊能源設施，目的是讓混亂擴及整體中東地區。伊朗攻擊卡達一處關鍵天然氣設施，引發天然氣可能缺乏的擔憂。行政院長卓榮泰３日表示，政府會確認所有能源供應無虞。不過欣天然（9918）、欣高（9931）仍攻上漲停板，大台北盤中大漲逾5%。

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

愛爾達股利4.806元

愛爾達（8487）董事會昨（3）日通過2025年每股純益4.03元，每股配發股利4.806元，盈餘分配率達119%。愛爾達董事長陳怡君樂觀表示，2026年是運動轉播大年，迎接3月的WBC、6月的世足以及9月的亞運，同時開拓新支線，搶進寵物頻道。法人看好今年愛爾達營收、獲利可望創新高。

聚陽2026年上半年業績看增

聚陽（1477）昨（3）日舉辦法說會，對上半年營運維持成長看法，並預期第2季動能將明顯增強。聚陽同日公告2月營收29.38億元，年減1.06%，創同期次高；累計前二月營收57.66億元，年減10.88%。

三陽上月機車銷量 稱冠

國內2月機車市場銷售戰報出爐，總市場銷售台數為 44,818萬輛，工作天數僅15天，三陽工業（2206）機車品牌SYM銷售再度讓市場驚豔以市占率42.8%，月銷售19,195輛拿下冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。