卓揆掛保證「不斷氣」 欣天然、欣高股價仍衝漲停

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動報復方案，包括攻擊能源設施，目的是讓混亂擴及整體中東地區。伊朗攻擊卡達一處關鍵天然氣設施，引發天然氣可能缺乏的擔憂。行政院長卓榮泰３日表示，政府會確認所有能源供應無虞。不過欣天然（9918）、欣高（9931）仍攻上漲停板，大台北盤中大漲逾5%。

英國金融時報（FT）報導，哈米尼在伊朗去年6月遭遇毀滅性的打擊後，便著手制定這項「詳盡」的計畫，包括攻擊能源設施、以及能造成中東航空中斷的打擊行動。「當我們的紅線被跨越，我們就不必再遵守遊戲規則」

伊朗不僅攻擊美軍的中東基地，也鎖定波灣能源設施，攻擊卡達一處關鍵天然氣設施與沙烏地阿拉伯一座大型煉油廠。卡達的能源設施遭伊朗無人機襲擊後，2日被迫關閉，亞洲多國正緊急尋找替代來源。

歐洲天然氣價格持續暴漲，自上周五（2月27日）收盤以來，歐洲天然氣價格已上漲超過70%，自2022年能源危機以來未曾有過如此大的波動幅度。知情人士透露，船東和經紀商目前對大西洋地區的LNG運輸船開出的每日費用，已超過20萬美元，大約是不到一天前報價的兩倍。

針對台灣天然氣是否會短缺問題，經濟部提出三階段方案，包含提前調貨、亞洲調貨、市場買現貨，保證國內能源絕不斷氣。經濟部長龔明鑫表示，3月前半月天然氣已運出荷莫茲海峽，整月天然氣已調到貨，4月調貨也已啟動。

經濟部表示，2月10日已與美國最大液化天然氣（LNG）出口商Cheniere簽署25年長約，自6月起開始交貨，明年起每年供貨量可達120萬公噸，保證國內絕不會斷氣。

但市場仍瀰漫擔憂能源斷鏈氛圍，天然氣公司欣天然、欣高強鎖漲停，大台北漲幅約5%。