三陽上月機車銷量 稱冠

國內2月機車市場銷售戰報出爐，總市場銷售台數為 44,818萬輛，工作天數僅15天，三陽工業（2206）機車品牌SYM銷售再度讓市場驚豔以市占率42.8%，月銷售19,195輛拿下冠軍。

光陽緊追在後11,376輛，市占25.4% ， 第三名山葉 9,648輛，市占21.5% ，電動機車大廠Gogoro月銷售 1,510輛，市占3.4%。

三陽工業機車品牌SYM拚出四連霸好成績後，2026年還會在推出更適合國內消費者喜歡的新產品搶市，雖然國內外經濟情勢變化大，仍舊看好 2026年台灣機車市場銷售維持熱絡水準，有信心力拚穩住機車銷售龍頭寶座，市占率也拚維持四成；同時擴大機車外銷布局，預計2027年擴產完成，全球機車年銷售挺進百萬輛。

國內的機車市場2月銷售三陽站穩龍頭地位，光陽則期許找回往日榮耀，新年度搶機車市占，三陽目標穩住四成，光陽今年拚三成，光陽也將推出多款新車款迎戰。