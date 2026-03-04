三陽上月機車銷量 稱冠

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內2月機車市場銷售戰報出爐，總市場銷售台數為 44,818萬輛，工作天數僅15天，三陽工業（2206）機車品牌SYM銷售再度讓市場驚豔以市占率42.8%，月銷售19,195輛拿下冠軍。

光陽緊追在後11,376輛，市占25.4%  ， 第三名山葉 9,648輛，市占21.5% ，電動機車大廠Gogoro月銷售 1,510輛，市占3.4%。

三陽工業機車品牌SYM拚出四連霸好成績後，2026年還會在推出更適合國內消費者喜歡的新產品搶市，雖然國內外經濟情勢變化大，仍舊看好 2026年台灣機車市場銷售維持熱絡水準，有信心力拚穩住機車銷售龍頭寶座，市占率也拚維持四成；同時擴大機車外銷布局，預計2027年擴產完成，全球機車年銷售挺進百萬輛。

國內的機車市場2月銷售三陽站穩龍頭地位，光陽則期許找回往日榮耀，新年度搶機車市占，三陽目標穩住四成，光陽今年拚三成，光陽也將推出多款新車款迎戰。

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

愛爾達股利4.806元

愛爾達（8487）董事會昨（3）日通過2025年每股純益4.03元，每股配發股利4.806元，盈餘分配率達119%。愛爾達董事長陳怡君樂觀表示，2026年是運動轉播大年，迎接3月的WBC、6月的世足以及9月的亞運，同時開拓新支線，搶進寵物頻道。法人看好今年愛爾達營收、獲利可望創新高。

聚陽2026年上半年業績看增

聚陽（1477）昨（3）日舉辦法說會，對上半年營運維持成長看法，並預期第2季動能將明顯增強。聚陽同日公告2月營收29.38億元，年減1.06%，創同期次高；累計前二月營收57.66億元，年減10.88%。

藥華藥2025年賺逾一股本

生技股王藥華藥（6447）受惠於旗下真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售持續成長，昨（3）日公布2025年全年營收達156.3億元，年增60.6%；稅後純益50.5億元，年增70.13%；每股稅後純益（EPS）13.64元，大賺逾一個股本。

