AI「缺電」商機大爆發 富威電力去年EPS 6.34元創新高狂飆438%

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
富威電力受惠AI電力需求爆發，去年每股純益達6.34元 ，創歷史新高，年增達438%。圖／富威電力提供
富威電力受惠AI電力需求爆發，去年每股純益達6.34元 ，創歷史新高，年增達438%。圖／富威電力提供

富威電力（6994）今（3）日交出令市場驚豔的2025年財報，受惠於AI產業引發的強勁綠電需求，全年稅後純益年增率高達438.04%，每股純益（EPS）衝上6.34元，大賺逾半個股本，營收與獲利雙雙改寫歷史新高紀錄。

在「電力即算力」的AI時代，富威電力憑藉綠電交易先驅者優勢與強大的儲能佈局，成功將能源轉型題材轉化為實質獲利，後市爆發力備受法人與投資圈矚目。受惠於AI帶動的能源密集新工業革命，富威電力2025年繳出極其亮眼的成績單，全年合併營收49.90億元，較前一年的18.87億元大幅躍增164.5%，稅後淨利達4.54億元，帶動EPS從2024年的1.42元，一口氣暴增逾四倍至6.34元，創下2019年成立以來的最佳表現。

營收 綠電

相關新聞

中砂元月 EPS 0.88元

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利1.29億元，年增69.4％，每股純益0.88元。

麗豐去年 EPS 7.13元 預計配息10元 現金殖利率達8.9%

麗豐-KY（4137）昨（2）日召開董事會，通過2025年財報，全年合併營收為38.8億元，年減4.63%，營業利益7.4億元，年減1.94%，稅後純益5.9億元，年增24.4%，每股純益（EPS）7.13元。

晶碩2月營收閃金光

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公告2月營收5.6億元，年增6.03%，創同期次高，累計前二月營收12.16億元， 年增18.42%。

統一超「賣貨便」 翻新體驗

統一超（2912）7-ELEVEN攻社群電商商機，旗下社群帶貨服務平台「賣貨便」經營七年、吸引2,300萬人次體驗，隨著3月正式進入品牌生日慶，7-ELEVEN全站撒千萬行銷資源，並推出三大限定活動，期望透過多元服務與超值活動擴大全民網購生活體驗，有望挹注3月業績。

樂事綠能1.01元 轉盈

樂事綠能（1529）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益1.56億元，較前年虧轉盈，每股純益（EPS）1.01元，獲利創近四年新高。同時樂事綠能預計於5月22日召開股東會。

皇普去年 EPS 3.65元 創高

皇普建設（2528）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益15.32億元，年增17.9%，每股純益（EPS）3.65元，獲利創下歷史新高紀錄。

