AI「缺電」商機大爆發 富威電力去年EPS 6.34元創新高狂飆438%

富威電力（6994）今（3）日交出令市場驚豔的2025年財報，受惠於AI產業引發的強勁綠電需求，全年稅後純益年增率高達438.04%，每股純益（EPS）衝上6.34元，大賺逾半個股本，營收與獲利雙雙改寫歷史新高紀錄。

在「電力即算力」的AI時代，富威電力憑藉綠電交易先驅者優勢與強大的儲能佈局，成功將能源轉型題材轉化為實質獲利，後市爆發力備受法人與投資圈矚目。受惠於AI帶動的能源密集新工業革命，富威電力2025年繳出極其亮眼的成績單，全年合併營收49.90億元，較前一年的18.87億元大幅躍增164.5%，稅後淨利達4.54億元，帶動EPS從2024年的1.42元，一口氣暴增逾四倍至6.34元，創下2019年成立以來的最佳表現。