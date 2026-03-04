台船與航太巨擘簽 MOU

台船（2208）昨（3）日宣布，已與全球國防與航太領先廠商BAE Systems簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將針對未來海事現代化需求，共同探索水面艦艇系統整合及無人海事解決方案的潛在業務合作。

此次MOU的簽署象徵台船與BAE Systems合作關係的進一步深化。雙方將結合台船在造船造艦與維修領域的在地實力，以及BAE Systems作為全球領先系統整合商的專業技術。

台船表示，藉由與BAE Systems建立更緊密的夥伴關係，將能有效導入國際頂尖技術，提升國內艦艇設計與系統整合能量。

這項合作不僅能深化雙邊關係，更將為未來的海事安全與技術創新奠定堅實基礎。

據了解，BAE Systems提供全球最先進、以科技為主導的國防、航太及安全解決方案。

該集團擁有超過11萬名高技能人才，遍布40多個國家。與客戶及在地夥伴合作開發、工程、製造及支援產品與系統，以提供軍事能力、國防，並維護關鍵資訊與基礎設施安全。