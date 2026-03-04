快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

台船與航太巨擘簽 MOU

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台船（2208）昨（3）日宣布，已與全球國防與航太領先廠商BAE Systems簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將針對未來海事現代化需求，共同探索水面艦艇系統整合及無人海事解決方案的潛在業務合作。

此次MOU的簽署象徵台船與BAE Systems合作關係的進一步深化。雙方將結合台船在造船造艦與維修領域的在地實力，以及BAE Systems作為全球領先系統整合商的專業技術。

台船表示，藉由與BAE Systems建立更緊密的夥伴關係，將能有效導入國際頂尖技術，提升國內艦艇設計與系統整合能量。

這項合作不僅能深化雙邊關係，更將為未來的海事安全與技術創新奠定堅實基礎。

據了解，BAE Systems提供全球最先進、以科技為主導的國防、航太及安全解決方案。

該集團擁有超過11萬名高技能人才，遍布40多個國家。與客戶及在地夥伴合作開發、工程、製造及支援產品與系統，以提供軍事能力、國防，並維護關鍵資訊與基礎設施安全。

海事 MOU 基礎設施

延伸閱讀

工研院宣布籌組學界、法人聯合艦隊 投入中長程技術發展

星韓兩國元首擴大 MOU 強化 FTA 聚焦五領域

亞智科技攜手XTPL 開發半導體超精細點膠設備解決方案

亞智科技攜波蘭XTPL合作 布局半導體超精細點膠解決方案

相關新聞

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

愛爾達股利4.806元

愛爾達（8487）董事會昨（3）日通過2025年每股純益4.03元，每股配發股利4.806元，盈餘分配率達119%。愛爾達董事長陳怡君樂觀表示，2026年是運動轉播大年，迎接3月的WBC、6月的世足以及9月的亞運，同時開拓新支線，搶進寵物頻道。法人看好今年愛爾達營收、獲利可望創新高。

聚陽2026年上半年業績看增

聚陽（1477）昨（3）日舉辦法說會，對上半年營運維持成長看法，並預期第2季動能將明顯增強。聚陽同日公告2月營收29.38億元，年減1.06%，創同期次高；累計前二月營收57.66億元，年減10.88%。

三陽上月機車銷量 稱冠

國內2月機車市場銷售戰報出爐，總市場銷售台數為 44,818萬輛，工作天數僅15天，三陽工業（2206）機車品牌SYM銷售再度讓市場驚豔以市占率42.8%，月銷售19,195輛拿下冠軍。

藥華藥2025年賺逾一股本

生技股王藥華藥（6447）受惠於旗下真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售持續成長，昨（3）日公布2025年全年營收達156.3億元，年增60.6%；稅後純益50.5億元，年增70.13%；每股稅後純益（EPS）13.64元，大賺逾一個股本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。