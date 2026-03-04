聽新聞
雷虎元月每股賺0.33元
無人機大廠雷虎科技（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（3）日公告1月自結稅後純益0.5億元、年增645%，單月每股純益（EPS）0.33元。
雷虎隨著遙控模型、牙科醫材、無人機及瓶胚等產品出貨持續升溫，加上去年同期基期較低，1月合併營收不但年月雙增，創七個月以來新高，且為歷史單月營收第三高。
雷虎去年合併營收14.24億元、年增14%，稅後純益0.87億元、年增22%，每股純益0.58元。董事會稍早通過不配發股利，並擬辦理現金增資發行普通股，發行普通股數以不超過1,200萬股為上限。
雷虎表示，為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，已透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國政府標案。
俄亥俄州無人機零件廠預計今年第2季投產，希望將來美國無人載具市場營收與台灣市場相當。
雷虎今年也會積極參加國際性展覽，全力爭取訂單。
目前已知，上半年包括3月24日在德國杜塞道夫登場的「歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，以及5月12日在底特律登場的「美國海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，雷虎都不會缺席。
