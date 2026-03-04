藥華藥2025年賺逾一股本

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生技股王藥華藥（6446）受惠於旗下真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售持續成長，昨（3）日公布2025年全年營收達156.3億元，年增60.6%；稅後純益50.5億元，年增70.13%；每股稅後純益（EPS）13.64元，大賺逾一個股本。

藥華藥董事會並通過今年盈餘分配案，擬配發現金股利1.5元及股票股利1.1元，以昨日收盤價690元計算，現金殖利率0.2%。

藥華藥表示，受惠新藥Ropeg全球銷售持續成長，2025年全年營收首度達到逾5億美元的年銷售額，穩步朝年銷售額超過10億美元的重磅新藥邁進。2025年藥華藥四大重要財務指標均大幅躍升、持續創歷史新高：全年營收達156.3億元，年增60.61%；本業獲利達49.3億元，年增183.87%；淨利達50.5億元，年增70.13%；EPS達13.64元，充分突顯新藥公司業績的爆發力，以及高獲利能力。

針對今年營運表現，藥華藥說明，在PV適應症方面，Ropeg已獲近50國核准並上市，2025年在美國日本兩大市場進行計畫性行銷業務團隊規模擴編，加上持續推進「全通路」行銷及部門合作，成效顯著。

日本市場方面，日本近期於今年2月進一步核准將Ropeg之高劑量方案納入仿單，最快僅需四周即可達到目標劑量500微克，大幅縮短達到目標劑量的時間、加速達到治療目標，進而推動市場滲透率與出貨量雙雙上升，預期將成為推動日本營運加速成長的重要動能。

有關公司於美國申請Ropeg筆型注射劑產品的補充性生物製劑查驗登記申請（sBLA），公司近日也已迅速完成將筆型注射劑裝置數據的相關資料報告送件美國FDA（post-approval supplement, PAS），預計今年下半年上市。

藥華藥目前也持續推進Ropeg的全球ET藥證申請，預計2026年陸續取得台灣、日本、中國大陸、美國及韓國ET藥證。美國FDA已通知完成Ropeg ET藥證申請審查之目標日期為8月30日。Ropeg有望成為近30年來首獲FDA核准用於ET的新藥。

另外，藥華藥近期也啟動於美國波多黎各設立製造廠，預計2027年完成取證並正式投產，屆時將正式完成「台美雙生產基地」布局，為公司國際化布局再添關鍵里程碑。

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

愛爾達股利4.806元

愛爾達（8487）董事會昨（3）日通過2025年每股純益4.03元，每股配發股利4.806元，盈餘分配率達119%。愛爾達董事長陳怡君樂觀表示，2026年是運動轉播大年，迎接3月的WBC、6月的世足以及9月的亞運，同時開拓新支線，搶進寵物頻道。法人看好今年愛爾達營收、獲利可望創新高。

聚陽2026年上半年業績看增

聚陽（1477）昨（3）日舉辦法說會，對上半年營運維持成長看法，並預期第2季動能將明顯增強。聚陽同日公告2月營收29.38億元，年減1.06%，創同期次高；累計前二月營收57.66億元，年減10.88%。

三陽上月機車銷量 稱冠

國內2月機車市場銷售戰報出爐，總市場銷售台數為 44,818萬輛，工作天數僅15天，三陽工業（2206）機車品牌SYM銷售再度讓市場驚豔以市占率42.8%，月銷售19,195輛拿下冠軍。

