愛爾達股利4.806元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

愛爾達（8487）董事會昨（3）日通過2025年每股純益4.03元，每股配發股利4.806元，盈餘分配率達119%。愛爾達董事長陳怡君樂觀表示，2026年是運動轉播大年，迎接3月的WBC、6月的世足以及9月的亞運，同時開拓新支線，搶進寵物頻道。法人看好今年愛爾達營收、獲利可望創新高。

愛爾達2025年營收10.19億元，年減32%，稅後純益1.07億元，年減67%，每股純益4.03元。

陳怡君表示，2024年因為巴黎奧運等大型運動賽事帶動當年營收、獲利創新高，2025年沒有奧運等大型國際綜合賽事挹注，仍繳出穩健獲利成績，毛利率提升至27.2%，獲利創下「無大型賽事年度」新高。

愛爾達董事會也通過盈餘分配案，每股配發4.806元，包含股票股利每股1.306元，現金股利每股3.5元，實收資本額將為3億元，以昨日股價83.7元，現金殖利率約4.18%。

陳怡君表示，愛爾達持續厚植運動轉播經濟，透過例行性賽事與平台會員經營，降低對單一大型賽事年度的依賴，MOD收視率達大賽年度水準98.8%，OTT長期租約（一年以上）比率從2024年的20%提升至2025年40%，提高訂閱收入可預測性與現金流穩定度。

展望2026年，農曆春節除了米蘭冬季奧運，還有英國克拉福茲頂級犬展大賽的「轉播雙引擎」，尤其寵物轉播觸及更多元觀眾，未來開寵物運動頻道，再投入自製節目。

陳怡君強調，2026年更運動轉播大年，三箭齊發，3月WBC棒球經典賽，6月美加墨世界盃足球賽，9月愛知名古屋亞運，將推升收視率、廣告、OTT TV用戶數再創佳績。今年賽事轉播將超過2萬小時，再創新高，看好中華電信平台的MOD、Hami Video、愛爾達ELTA.tv、其他平台貢獻收入持續成長，轉授權及代購業務、廣告業務專案等七大業務全部同步成長。

統一實去年EPS 1.36元 配息1.18元

統一實（9907）昨（3）日公布2025年財報，去年全年營收456.3億元，年增1.7%，稅後純益21.5億元，年增40.5%，每股稅後純益（EPS）1.36元。

邦睿去年EPS 4.13元

上市生技股邦睿生技-創（6955）昨（3）日召開董事會通過去年年度財報及盈餘分派情形等議案，去年營收3.06億元，年增逾37%，續創歷史新高，稅後純益1.02億元，年增五成，每股純益（EPS）4.13元。

聚陽2026年上半年業績看增

聚陽（1477）昨（3）日舉辦法說會，對上半年營運維持成長看法，並預期第2季動能將明顯增強。聚陽同日公告2月營收29.38億元，年減1.06%，創同期次高；累計前二月營收57.66億元，年減10.88%。

三陽上月機車銷量 稱冠

國內2月機車市場銷售戰報出爐，總市場銷售台數為 44,818萬輛，工作天數僅15天，三陽工業（2206）機車品牌SYM銷售再度讓市場驚豔以市占率42.8%，月銷售19,195輛拿下冠軍。

藥華藥2025年賺逾一股本

生技股王藥華藥（6447）受惠於旗下真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售持續成長，昨（3）日公布2025年全年營收達156.3億元，年增60.6%；稅後純益50.5億元，年增70.13%；每股稅後純益（EPS）13.64元，大賺逾一個股本。

