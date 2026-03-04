聚陽2026年上半年業績看增

聚陽（1477）昨（3）日舉辦法說會，對上半年營運維持成長看法，並預期第2季動能將明顯增強。聚陽同日公告2月營收29.38億元，年減1.06%，創同期次高；累計前二月營收57.66億元，年減10.88%。

聚陽表示，2月工作天數較少，但營收仍較1月成長3.8%，反映出貨動能維持穩健。展望首季，由於世足賽訂單將在3月出貨，加上工作天數恢復正常，3月可望成為第1季的營收高峰；不過因去年首季尚未有對等關稅、今年首季比較基期偏高，加上匯率不利影響，首季恐較去年同期衰退，但預期第2季即可追上，帶動上半年轉為正成長。

聚陽指出，目前五大客戶訂單均呈現增長，其中日系客戶透過印尼廠採包廠合作，訂單量充沛，美國客戶亦有持續回補庫存的壓力，整體訂單能見度維持約四個月，目前已啟動第3季訂單洽談。從在手訂單觀察，上半年訂單結構明朗，第2季成長力道更顯著。關稅方面，從第2季起公司將不再分擔，加上美國客戶實際負擔的新稅率已降至15%，有助提升下單意願，也有利後續啟動庫存回補動能。

至於下半年則需觀察中東局勢、油價與通膨對終端需求的影響。

產能方面，聚陽預估今年總產能將比去年擴大至少5%，新增動能主要由印尼、孟加拉與薩爾瓦多三大基地貢獻。2026年產能配置將進一步調整，印尼將成為最大生產基地，占比將由去年約41%拉升至45%，越南則從42%下滑至35%，柬埔寨維持在約15%，其餘由中國、孟加拉與薩爾瓦多分攤。公司指出，孟加拉雖以2%為規劃目標，但具備彈性，可視需求提升至5%占比；越南占比調降則與公司持續淘汰不符ESG要求的老舊自有廠房有關。

資本支出方面，聚陽今年預計投入約2,500萬至3,000萬美元，與 2024年的水準相當，高於去年的投資額，主要用於新廠擴建及產能開出。

物流端方面，聚陽表示，目前尚未感受到中東戰事造成的船班緊縮，公司將持續觀察運輸狀況，必要時調整出貨排程與成本預估。