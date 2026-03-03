永冠自結1月EPS -0.16元 財務危機衝擊股價連5跌停

永冠-KY（1589）受財務危機衝擊，股價自上月23日召開記者會坦言短期營運資金緊縮，無法償還發行屆滿3年的10.36億元公司債後，市場信心潰散。受此利空影響，永冠股價3日再度跌停，收在10.1元，下挫1.1元，成交量400張，已連續五個交易日重挫跌停。

因股價波動達注意交易資訊標準，永冠3日公告1月自結財務數據，單月營收6.45億元，年增34%，稅前虧損800萬元，歸屬母公司業主淨損2,100萬元，單月每股虧損0.16元。相較去年同期虧損1.52億元，單月虧損金額雖已收斂，但財務壓力仍鉅。

回顧近期財報，永冠去年第3季營收20.95億元，年增13%，單季歸屬母公司業主淨損3.12億元，每股虧損2.34元。累計自2024年第4季至2025年第3季之最近四季，營收為80.41億元，歸屬母公司業主淨損達6.93億元，每股淨損5.10元。

針對資金現況，截至今年2月底，永冠期末現金金額為12.57億元。公司預估未來三個月資金狀況持續走低，3月、4月及5月期末現金預計分別降至11.15億元、9.54億元及9.15億元。在債務餘額方面，截至2月底短期借款已動撥58.43億元，可用餘額僅剩2.44億元；中長期借款則已全數動撥，金額達80.76億元。