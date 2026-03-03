快訊

永冠自結1月EPS -0.16元 財務危機衝擊股價連5跌停

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

永冠-KY（1589）受財務危機衝擊，股價自上月23日召開記者會坦言短期營運資金緊縮，無法償還發行屆滿3年的10.36億元公司債後，市場信心潰散。受此利空影響，永冠股價3日再度跌停，收在10.1元，下挫1.1元，成交量400張，已連續五個交易日重挫跌停。

因股價波動達注意交易資訊標準，永冠3日公告1月自結財務數據，單月營收6.45億元，年增34%，稅前虧損800萬元，歸屬母公司業主淨損2,100萬元，單月每股虧損0.16元。相較去年同期虧損1.52億元，單月虧損金額雖已收斂，但財務壓力仍鉅。

回顧近期財報，永冠去年第3季營收20.95億元，年增13%，單季歸屬母公司業主淨損3.12億元，每股虧損2.34元。累計自2024年第4季至2025年第3季之最近四季，營收為80.41億元，歸屬母公司業主淨損達6.93億元，每股淨損5.10元。

針對資金現況，截至今年2月底，永冠期末現金金額為12.57億元。公司預估未來三個月資金狀況持續走低，3月、4月及5月期末現金預計分別降至11.15億元、9.54億元及9.15億元。在債務餘額方面，截至2月底短期借款已動撥58.43億元，可用餘額僅剩2.44億元；中長期借款則已全數動撥，金額達80.76億元。

營收 記者會 母公司

相關新聞

中砂元月 EPS 0.88元

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利1.29億元，年增69.4％，每股純益0.88元。

麗豐去年 EPS 7.13元 預計配息10元 現金殖利率達8.9%

麗豐-KY（4137）昨（2）日召開董事會，通過2025年財報，全年合併營收為38.8億元，年減4.63%，營業利益7.4億元，年減1.94%，稅後純益5.9億元，年增24.4%，每股純益（EPS）7.13元。

晶碩2月營收閃金光

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公告2月營收5.6億元，年增6.03%，創同期次高，累計前二月營收12.16億元， 年增18.42%。

統一超「賣貨便」 翻新體驗

統一超（2912）7-ELEVEN攻社群電商商機，旗下社群帶貨服務平台「賣貨便」經營七年、吸引2,300萬人次體驗，隨著3月正式進入品牌生日慶，7-ELEVEN全站撒千萬行銷資源，並推出三大限定活動，期望透過多元服務與超值活動擴大全民網購生活體驗，有望挹注3月業績。

樂事綠能1.01元 轉盈

樂事綠能（1529）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益1.56億元，較前年虧轉盈，每股純益（EPS）1.01元，獲利創近四年新高。同時樂事綠能預計於5月22日召開股東會。

皇普去年 EPS 3.65元 創高

皇普建設（2528）昨（2）日發布財報，2025年稅後純益15.32億元，年增17.9%，每股純益（EPS）3.65元，獲利創下歷史新高紀錄。

